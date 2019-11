Cochabamba: Un joven sufre muerte cerebral en enfrentamiento con cocaleros en Huayculi







06/11/2019 - 20:18:09

Cochabamba.- Un joven no identificado se encuentra con muerte cerebral en el hospital Viedma de esta ciudad, luego de enfrentamientos con grupos de cocaleros que intentaban romper los bloqueos en la zona de Huayculi.



Uno de los manifestantes de sexo masculino que no cuenta con documentos de identidad presenta un diagnóstico grave de post paro cardio respiratorio y muerte encefálica, dice el informe médico del hospital Viedma.



Se presume que resultó herido por la onda expansiva de algún explosivo por los daños internos y en la cabeza que tiene. Inicialmente fue llevado al hospital de Colcapirhua, luego a una clínica privada a la ciudad y finalmente al Viedma, donde fue reanimado con un diagnóstico muy delicado.



En estos enfrentamientos 65 personas resultaron con lesiones y heridas producto de los golpes de piedra y palos en los enfrentamientos entre el grupo autodenominado “Resistencia Juvenil Cochala” y los cocaleros, suscitados hoy en las inmediaciones del Casco Viejo de Cochabamba y en la zona de Huayculi, Quillacollo, según un reporte emitido por la Defensora del Pueblo.



Del número total de heridos, 11 están en el Hospital Quillacollo: Luis Miguel Marcos e Ignacio Rocha Churqui, quienes presentan heridas contuso cortantes en la cabeza, Osman Mencia Rocha (TEC grave), Hilarion Arce Agreda (TEC), Francisco Fernández, Pastor Flores, Benedicta Poma, Zacarías Gerónimo Huanca, Brayan Mérida, Anselmo Mamani Cuba y Franklin Medrano.



En el hospital Cochabamba se encuentran tres de los afectados: un trabajador fabril de Coboce, Ricardo Uño, quien fue diagnosticado con TEC y fue remitido a la Caja Nacional de Salud, mientras que Kevin Terrazas Vega tiene TEC Leve y fue internado para control tras ser herido en la Plazuela Busch y Carlos José Rodríguez, quien presenta TEC Leve, policontusiones y fractura de brazo.



A la Clínica Copacabana fueron derivadas cuatro personas: Alex Montenegro Marin, quien tiene TEC leve, fractura de dedo en la mano derecha y dos costillas, en observación, de acuerdo a tomografía no hay daño en el cerebro. El resto de los heridos tienen heridas leves y moderadas atendidos ambulatoriamente.



Cuatro personas fueron trasladadas al Hospital Viedma: Mirko Vargas, quien tiene TEC leve, herida en la cabeza, Emiterio Mamani, herida contuso cortante en el labio superior, Florentino Nina García herida cortante en cara interna de la mejilla derecha, más uno de gravedad con TEC severo (persona aún sin identificar), derivado del Hospital Cuschieri de Colcapiruha y la de la Clínica Copacabana.



Tres heridos aún sin identificar sufren policontusiones no graves y reciben atención en el Hospital Vinto.