Informe de Villegas a la OEA sobre irregularidades en la elección consta de 189 páginas







06/11/2019 - 19:36:43

Erbol.- El ingeniero Édgar Villegas informó que ha enviado al correo de electrónico de la auditoría de la OEA un informe, que consta de 189 páginas, respecto a irregularidades en el cómputo de las elecciones del 20 de octubre.



“Sabemos que la confianza en la auditoría de la OEA no es de las mejores, pero debemos intentarlo”, sostuvo Villegas mediante su cuenta de Twitter.



Mediante su cuenta de Twitter, Villegas indicó que el Comité Nacional de la Democracia (Conade) hará el envío físico y se encargará de futuras gestiones.



El rector de la UMSA, Waldo Albarracín, parte del Conade, anunció que el informe de Villegas se entregará paralelamente con uno realizado por la UMSA.



Albarracín manifestó que, si bien no hay confianza en la OEA, los informes tiene el objetivo de demostrar que un hubo fraude en las elecciones y así se justifique el pedido de anual los comicios.



Las conclusiones del informe son las siguientes



• En las diferencias entre el TREP versus el Cómputo Oficial hay un favorecimiento en la ventaja del MAS sobre CC.

• La cantidad de actas con errores en sumatorias de votos en el Cómputo Oficial asciende al 9% (3% si consideramos solo elecciones presidenciales). Esta es una proporción suficientemente alta como para desacreditar la confiabilidad del sistema electoral.

• A través del error en sumatorias de votos (las 950 actas), se ha evidenciado reducción o incremento arbitrario de votos a los partidos políticos. Estas actas tienen un comportamiento estadístico atípico respecto al comportamiento global, o incluso al de un muestreo aleatorio, lo que indica que en su mayoría no fueron errores involuntarios.

• Las validaciones del sistema son pobres. No se publican todos los datos del acta en los cómputos publicados (como el total de votos o total de papeletas). La cantidad de ausentes -que permitiría realizar más validaciones- no figura como dato de campo en el acta, lo que permite las arbitrariedades mencionadas.

• Existe una gran cantidad de irregularidades misceláneas, como los delegados del MAS que firman como delegados de CC, fotografías de actas ilegibles o con fechas pasadas, alteraciones en observaciones, alteraciones en el acta, carnets clonados que han votado, solo por mencionar algunas.

• Existen actas que sufrieron cambios durante el cómputo oficial.

• A través de la Ley de Benford, se ha comprobado fraudulencia con alta probabilidad, indicando manipulación de votos especialmente para el MAS y CC.

• Las actas que llegaron después del corte del TREP sí tienen un origen rural en mayor proporción, sin embargo, esta diferencia no es suficiente para explicar el cambio radical que hubo en los resultados.

• Existe una correlación entre la cantidad de votos inválidos y el detrimento de los votos en CC por municipio. Dejamos abierta la interpretación.

• Las actas computadas de la ciudad tienen un crecimiento a favor del MAS después del corte del TREP, lo cual es sospechoso y va en contra de la hipótesis de que el voto de provincias fue decisivo.

• La gran cantidad de irregularidades encontradas (en general) no da confianza en el sistema electoral, más aun considerando la estrecha diferencia que determinó la no existencia de 2a vuelta.