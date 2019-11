Fijan nuevo calendario escolar diferenciado por departamentos y Aguilar descarta clausura







06/11/2019 - 19:32:47

Erbol.- Ante el surgimiento de informaciones sobre una presunta clausura del año escolar debido a los paros cívicos, bloqueos y otras medidas, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, descartó ese extremo.



“Es absolutamente falso, no existe ninguna posibilidad de alguna clausura de la gestión educativa”, descartó la autoridad del Ejecutivo.



No obstante, informó que se reprogramará el calendario escolar: “Lo que sí está planteado de manera inmediata es la reprogramación del calendario escolar en aquellas ciudades que han tenido que suspender las actividades”.



Hasta el momento, todos los departamentos concluyen sus actividades en el mes de diciembre. Llama la atención el caso del departamento de Potosí que concluiría poco antes de la tradicional Navidad.



Estas son las nuevas fechas anunciadas por la máxima autoridad educativa nacional, en el caso de los departamentos que mantienen los paros, las fechas serían temporales, todas para el último mes del año:



Chuquisaca:.................17/12/2019

La Paz:.....................13/12/2019

Cochabamba:.................13/12/2019

Oruro:......................10/12/2019

Potosí:.....................23/12/2019 para fiscales y 18 para privadas

Tarija:.....................16/12/2019

Santa Cruz:.................13/12/2019

Beni:........................6/12/2019

Pando:......................10/12/2019 para fiscales y no habría ampliación para privadas



Este último departamento amazónico, en el extremo norte de Bolivia, sería uno de los que mayor regularidad había presentado en las actividades educativas, según el ministro Aguilar.