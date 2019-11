Kirsten Stewart afirma que le hubiera gustado casarse con Robert Pattinson







06/11/2019 - 13:33:48

Quién.- De haberse dado la oportunidad, a Kristen Stewart le hubiera gustado llegar al altar con Robert Pattison , el actor británico con el que tuvo cuatro años de relación y del que después se enamoró mientras filmaban la saga de películas de Crepúsculo.



La actriz se sinceró en el programa de radio The Howard Stern Show, al que contó que no pudo evitar enamorarse de él, aunque muchos consideren que es un gran error tener un romance con tu coestrella.



“No sé (si se hubiera casado con él). Yo quería hacerlo, sí… pero nunca he estado en esa situación. No soy muy tradicionalista, pero al mismo tiempo, en cada relación en la que he estado he pensado que esa es la buena. Nunca he sido la persona más casual.



Luego de su rompimiento con Stella Maxwell y su nueva relación con Dylan Meyer, la actriz no ha quitado el dedo del renglón y reconoce que no descarta casarse alguna vez.



En cuanto a Robert Pattinson , Kristen Stewart lo recuerda con mucho cariño y también sabe que no era sencillo tener un romance con el actor cuando toda la prensa estaba atenta a cada uno de sus movimientos.



“Fue mi primer amor. Lo queríamos mantener para nosotros mismos, pero luego te privas de muchas experiencias. No queríamos salir a la calle tomados de la mano porque no queríamos dar ese material a los paparazzi. Pero por lo mismo, nunca pudimos salir a la calle de la mano, y eso era algo horrible”.



La actriz también niega que su romance con Pattison haya sido sólo un truco publicitario para apoyar las películas de Crepúsculo. ¿Realmente crees que a estas alturas, luego de todos estos años, así es como he vivido mi vida?”.