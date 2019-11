Unión musical de Justin Bieber y Selena Gomez se vuelve viral







06/11/2019 - 13:29:52

Quién.- ¿Justin Bieber y Selena Gomez juntos de nuevo? ¿Y a nivel musical? Pues sí, y todo gracias a un mashup creado por la cuenta de YouTube Andy Wu Musicland, que hizo un remix de dos de los grandes éxitos de los cantantes, “Sorry”, del canadiense y “Lose You to Love Me”, de la también actriz, cuyo resultado es asombroso.



Es curioso que haya juntado la letra de disculpa de la canción de Justin y el tema con el que Selena reconoce que a pesar de las señales de alarma, mientras estaba con el cantante no quería aceptar que su relación no era saludable para su salud.



Este mashup empieza con la voz de Bieber cantando sobre la melodía de la canción de Gomez, diciendo: "Tienes que irte y enojarte con toda mi honestidad / Sabes que lo intento, pero no lo hago demasiado bien con las disculpas / Espero no quedarme sin tiempo, alguien podría llamar a un árbitro / Porque solo necesito una oportunidad más de perdón”.

La pureza de su amor se perdió en los últimos dos años.



Luego hay un intercambio y entonces se escucha la voz de Selena cantando: Vi los signos y los ignoré", canta Gomez. "De color rosa, todo distorsionado / Prendí fuego a mi propósito / Y lo dejé arder / Te bajaste con el dolor / Cuando no era tuyo”.



No es por minimizar los problemas sentimentales que tuvieron estos dos artistas, pero lo cierto es que el resultado de este remix es muy pegajoso, sobre todo en el climax de la canción en el que se juntan los coros de las canciones de ambos cantantes.



Desde la publicación del sencillo “Lose You To Love Me”, el tema ha causado una gran conmoción debido al contenido de su letra, que muchos de sus fans han interpretado como un mensaje de despedida para Justin Bieber.



Sin embargo, Selena quiso aclarar durante una transmisión en vivo de Instagram que en ningún momento fue su intención iniciar una guerra con la esposa de su ex, Hailey Baldwin, ni mucho menos alentar a sus seguidores a que arremetan contra ella en su nombre.