¿Lucero podría darse una segunda oportunidad con Mijares?







06/11/2019 - 13:25:47

Quién.- Lucero y Manuel Mijares unieron sus vidas en matrimonio el 18 de enero de 1997 y protagonizaron la llamada “boda del siglo”, pues era la primera vez que se transmitió en vivo por televisión nacional la ceremonia religiosa de dos celebridades de México.



Tras 14 años de matrimonio, el 4 de marzo de 2011 la pareja de cantantes anunció, mediante un comunicado de prensa, su separación, sin embargo, entre ellos existe un lazo de cordialidad y respeto inquebrantable.



Hoy, además de compartir el cariño de sus hijos, Lucerito y José Manuel, siguen unidos por una entrañable amistad, y no solo eso, también por su ferviente pasión por los escenarios, ¿a la cantante le gustaría darse una segunda oportunidad con su expareja?



Precisamente, Lucero se pronunció al respecto y aseguró que no descarta la idea de realizar un nuevo dueto con Mijares, tal como lo hicieron en 1998 con la canción El Privilegio de Amar, pues se declaró una fiel fanática por la gran admiración que le tiene.



“El que no sigamos casados no quiere decir que como artistas no podamos compartir el escenario o algún dueto”, expresó la cantante en conferencia de prensa. “Nunca lo descartaría, la verdad que siempre lo he dicho, es de mis cantantes favoritos, de toda la vida y yo creo que algún día podríamos cantar juntos nuevamente.



“Cuando canto en el show la canción del Privilegio de Amar, que grabamos hace tantos años, siempre pienso en eso. No se ha dado en este momento, pero estaría buenísimo y la verdad nos llevamos muy bien. Nos admiramos en muchos aspectos y siempre hemos estado en contacto por nuestros hijos”, agregó la estrella de 50 años.



Pero el hecho de reencontrarse con su exesposo, ¿podría poner celoso a su actual pareja, Michel Kuri? La cantante respondió: “Él no es celoso, yo creo que el me admira mucho y comparte mucho las cosas buenas que me pasan y realmente no se involucra y no se mete, es un hombre muy inteligente”, señaló.



Antes de finalizar, Lucero definió en una sola frase lo que piensa del padre de sus hijos: “La verdad es que sí es un artista increíble, con profesionalismo increíble, más allá de que tenemos dos hijos en común”.



Lucero presentó ante los medios de comunicación su nuevo álbum Solo me faltabas tú, y aunque por ahora está enfocada en su carrera como cantante, no descartó la posibilidad de volver a actuar en una telenovela, pues dijo, éstas son parte importante en su carrera.



“Es una parte que yo no puedo abandonar. Las novelas yo las amo y son parte de mi carrera, de mi vida, pienso que muchos fans, mucha gente, tiene ganas de verme actuando de nuevo, podría ser si sale algo interesante por ahí”, confesó la artista.