Seis movilizaciones en Cochabamba: afines al MAS y Resistencia convulsionan el centro







06/11/2019 - 13:00:34

Los Tiempos.- Seis movilizaciones se registran en la ciudad de Cochabamba y Sacaba, dos de sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) que apoyan al presidente Evo Morales, dos en protesta por el presunto fraude electoral que favoreció al oficialismo, un cabildo que definirá acciones sobre el conflicto poselectoral en Sacaba. En tanto, el grupo de “La Resistencia”, motoqueros, se desplaza por varios puntos de bloqueo y se enfrenta con militantes en la sede de los cocaleros.



1.- Marcha Bartolinas



Las mujeres de la organización campesina Bartolina Sisa, afín al MAS, se concentraron en la rotonda del Servicio de Caminos, en Sacaba, para llegar en una marcha hasta la plaza 14 de Septiembre en contra de la discriminación y exigiendo respeto por parte del líder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.



Se tenía previsto que la marcha llegue a la plaza 14 de Septiembre para un cabildo con la participación del presidente Evo Morales. Sin embargo, la movilización se dirigió hacia los puntos de bloqueo de los sectores que piden nuevas elecciones. En la av. Heroínas y Ayacucho se registró el choque más violento a los gritos de: “Evo no está solo, carajo”.



2.- Marcha de afines del MAS



Una gran cantidad de militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) llegó a la sede del partido en la plazuela Bush para participar del cabildo con el presidente Evo Morales. A primera hora de la mañana, alrededor de las 8:30, los primeros en llegar se enfrentaron con un grupo de La Resistencia, motoqueros. La refriega dejó un herido y agresiones al equipo de prensa de la Red ATB.



Los integrantes de La Resistencia se marcharon del lugar y la UTOP de la Policía llegó al sector para separar a los bandos. Sin embargo, tras la llegada de más manifestantes la movilización se dirigió hacia los puntos de bloqueo de los sectores que protestan por el presunto fraude electoral.



3.- Marcha fabriles



Una caravana de trabajadores fabriles de 78 sindicatos recorrió la ciudad hasta la plaza 14 de Septiembre exigiendo la pacificación del país y que Evo Morales y Carlos Mesa se sienten en una mesa de diálogo. Pidieron que por respeto al pueblo boliviano se deje de buscar la confrontación. Y lanzaron arengas como: “Esto no es Venezuela”.



4.- Cabildo Sacaba



En Sacaba los vecinos de las urbanizaciones, transportistas y sectores agrarios realizan un cabildo. Los movilizados expresaron que no responden a ningún partido político.



5.- Paro de transporte



Más de 100 líneas de transporte de la ciudad y la región metropolitana cumplen un paro indefinido pidiendo una solución al conflicto poselectoral que se ha desatado en el país desde la denuncia de un fraude en las elecciones generales del 20 de octubre para favorecer al oficialismo.



En varios puntos de la ciudad se pueden encontrar micros y minibuses cerrando calles para impedir el paso de motorizados.



6. “La Resistencia” movilizada



En la ciudad el grupo de “La Resistencia”, organizados en motocicletas, se desplazan por varios puntos de la ciudad de Cochabamba tras enfrentarse a primera hora de la mañana con el sector afín al MAS, en la sede de los cocaleros, en la plazuela Busch. Sin embargo, los enfrentamientos entre afines al MAS y La Resistencia persisten.