Romero garantiza seguridad para Camacho en La Paz y pide a sectores evitar provocaciones







06/11/2019 - 12:40:52

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, garantizó el miércoles la ejecución de un dispositivo de seguridad para resguardar la integridad del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Camacho, en la ciudad de La Paz, y pidió a los sectores movilizados evitar provocaciones.



"Si el señor Camacho quiere llegar a La Paz pues obviamente nosotros vamos a tener un dispositivo de seguridad para evitar cualquier tipo de problemas, si él quiere dejar una carta como ha anunciado pues coordinará con sus voceros para facilitar esa tarea", dijo a los periodistas.



Camacho pretendía llegar ayer, martes, a La Paz y hacer firmar una carta de renuncia al presidente Evo Morales, pero por segunda vez no pudo salir del Aeropuerto Internacional de El Alto, debido a una gran cantidad de manifestantes que rechazan su discurso que califican de racista y golpista.



Esa misma jornada, ya en Santa Cruz, anunció que retornará el miércoles a la ciudad de La Paz con el mismo objetivo; sin embargo, sectores sociales afines al partido de Gobierno en la ciudad de El Alto rechazan su arribo a esa urbe, una de las más pobladas de Bolivia.



Camacho, acusado por promover el regionalismo, discriminación y racismo entre pobladores del oriente y occidente boliviano, prometió sacar a Morales de la Casa Grande del Pueblo, además de radicalizar las medidas de presión para lograr ese objetivo, como la toma de instituciones estatales, bloqueo de caminos y cierre de fronteras.



Ante esa situación, el Ministro de Gobierno pidió a los sectores movilizados, oficialistas y opositores, evitar cualquier tipo de provocación y confió en que el cívico cruceño deje su carta al jefe de Estado y no intente generar violencia en la ciudad de La Paz.



"Esperamos que no haya provocaciones, ni a la población alteña y paceña, porque yo puedo garantizar la seguridad de desplazamiento y su objetivo de dejar una carta, pero de las otras acciones ya no me puedo hacer responsable, ya serán temas que responderán a la responsabilidad de cada uno de los actores", afirmó.