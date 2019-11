Muere en una discoteca del Zulia un comandante del ELN por el disparo de policía venezolano







06/11/2019 - 12:09:29

Infobae.- Encontrados es un pueblo del estado Zulia, capital del municipio Catatumbo, llamado así porque está en el punto de encuentro de los ríos Zulia y Catatumbo. Es parte del sur del lago Maracaibo, famoso mundialmente por sus relámpagos. Hasta ahí llegó la guerrilla, se instaló desde hace unos años. El domingo, en pleno centro del pueblo se enfrentaron policías y militares con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Murió un comandante eleno.



Fue en horas de la madrugada del domingo 3 de noviembre. En una discoteca empezó el problema, porque los guerrilleros se sienten tan a sus anchas en territorio venezolano que también van de rumba y se permiten detener a los habitantes del lugar.



La discoteca está en el sector del malecón, cerca del río, diagonal a la sede de la alcaldía de Encontrados. Un grupo de miembros del ELN pretendió ejecutar una operación y llevarse a una persona del lugar, a quien le causaron una herida de bala. “Cuando hubo el disparo, retumbó en el sitio y se acercaron unos funcionarios motorizados que estaban de inspección por la zona. Ellos dieron alerta del disparo en la discoteca”, contó a Infobae uno de los testigos.



A los minutos se hicieron presentes funcionarios de la policía del estado Zulia y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes al acercarse se percataron de que el grupo que causó el disparo portaba en sus brazos los brazaletes del ELN. Los militares procedieron a iniciar el desalojo de todos los que estaban en la discoteca, para salvaguardarles la vida.



Aunque parezca increíble “los elenos enfrentaron verbalmente a los militares y policías, diciéndoles que se retiraran del lugar porque ese era su operativo y que ellos no tenían por qué obstaculizarlo”. El que parecía ser el jefe de los guerrilleros encara a la comisión militar y policial e increpándola les dice “que el procedimiento es de ellos, por lo que ni la Policía ni la Guardia se pueden meter”.



“Uno de los militares responde que eso no es así, que allí la autoridad son ellos, sea Guardia o policías y que no es el ELN. El jefe de los guerrilleros, en tono amenazante, levanta el fusil, pero uno de los policías reacciona y le dispara. Así fue como murió el guerrillero”.



“Cuando eso ocurrió, la gente que iba saliendo, a la vez que curioseando, empezó a correr aterrorizada, sospechando que habría una balacera y todos morirían”.



El ELN se llevó el cadáver



“Creo que a los guerrilleros los agarró de tanta sorpresa lo ocurrido, porque nadie se mete con ellos, y mucho menos las autoridades del pueblo. La reacción de los elenos fue replegarse hacia el malecón, porque el muerto era su comandante y fue como si de repente no supieran qué hacer”.



Una vez que los guerrilleros se retiran de la discoteca y en el lugar solo quedaban los funcionarios militares y policiales, es cuando se percatan de que hay un hombre herido de un tiro en la pierna, que es la persona a la cual los guerrilleros pretendieron llevarse cuando se inició el problema. El herido es llevado por los funcionarios al hospital. Y el comandante del ELN quedó ahí muerto en el piso de la discoteca, porque La Policía Regional le solicitó apoyo a su jefe, Comisionado Municipal y al Oficial PR Hidalgo Cadena, pero le negaron el refuerzo de efectivos. Y es obvio que la comisión policial y militar temía a la reacción guerrillera.



El que sí actuó fue el Comandante Salcedo, quien respondió de inmediato cuando el TTE Blanco, jefe del Puesto GNB de Encontrados, adscrito al Destacamento-116, le solicitó apoyo. Le envió refuerzos y por ello en el pueblo se desplegaron numerosos efectivos de la Guardia Nacional.



Finalmente los guerrilleros levantaron el cadáver de su comandante y se lo llevaron, no se sabe si a territorio colombiano como siempre hacen cuando cae uno de sus hombres.



Todos los del pueblo Encontrados, que pasan por la esquina de la calle Veritas con la calle Urdaneta, frente a la panadería y a la Alcaldía, donde ocurrió el incidente, lo hacen de reojo, para más adelante hacer un comentario sobre el hecho. “Todos se preguntan si los elenos van a atacar al pueblo por la muerte de su comandante en Encontrados”. Otra vez la Fuerza Armada guarda silencio.