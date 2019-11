Juan Guaidó se reunió con el jefe de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas







06/11/2019 - 12:03:43

Infobae.- El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, que se encuentra en Venezuela en el marco de una visita al país caribeño, se ha reunido este martes con el presidente de la Asamblea Nacional (AN) y presidente encargado del país, Juan Guaidó.



El encuentro, al que también han acudido el primer y segundo vicepresidente de la AN -que está controlada por la oposición- Edgar Zambrano y Stalin González, respectivamente, ha tenido lugar en el Palacio General Legislativo, según ha informado el Centro de Comunicación Nacional, que ejerce de oficina de prensa de Juan Guaidó. La reunión duró unos 40 minutos, tal y como señala el diario local El Universal.



“El mundo mantiene su claridad respecto a la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Situación que tiene un rostro terrible dentro del país y en nuestros migrantes y refugiados”, afirmó Guaidó en su cuenta de Twitter.



En este marco, hoy conversamos con el secretario general adjunto de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios @UNReliefChief. Quedó expresada la preocupación por visibilizar la crisis e implementar la ayuda humanitaria. pic.twitter.com/btrZ5a85iL— Juan Guaidó (@jguaido) November 5, 2019



“Nuestro rol es atender a los ciudadanos, el reconocimiento de la crisis y lograr soluciones”, ha expresado antes de añadir que durante el encuentro con Lowcock “quedó expresada la preocupación por visibilizar la crisis e implementar la ayuda humanitaria”.



Por otra parte, Lowcock se ha reunido con el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, y el ministro de Asuntos Exteriores, Jorge Arreaza, en la Casa Amarilla, en Caracas, según un comunicado del Gobierno venezolano.



Durante el encuentro, las autoridades han realizado una revisión de los distintos sistemas de información con el fin de potenciar y fortalecer las capacidades de Venezuela en esta materia con ayuda del organismo internacional. En este sentido y con la intención de concretar estos objetivos, se ha planeado una agenda de trabajo para los próximos meses.



La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó en su cuenta de Twitter que el Gobierno ha recibido al “secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios para mostrar la verdad de Venezuela y denunciar el bloqueo imperial criminal contra el pueblo dirigido por Estados Unidos”.



Así, ha destacado que el presidente del país, Nicolás Maduro, ha solicitado “la asistencia humanitaria de la ONU en el marco del respeto a la soberanía nacional y el Derecho Internacional”.



Conocer la situación humanitaria



Lowcock aspira a “conocer de primera mano la situación humanitaria y fortalecer la cooperación y coordinación con las diversas agencias humanitarias que se encuentran operando en el país”. Por ello, el enviado de Naciones Unidas se reunirá también con representantes de ONG, de agencias de la ONU y de la comunidad diplomática.



Entre sus objetivos figura evaluar la respuesta humanitaria apoyada por Naciones Unidas, para lo cual también se verá con “personas afectadas por la crisis”, según un comunicado de la ONU, que no entra en más detalles. La ONU amplió en 2018 su prestación de asistencia humanitaria para responder a las necesidades más urgentes.



El Plan de Respuesta Humanitaria para 2019 ha solicitado 223 millones de dólares para brindar ayuda a 2,6 millones de personas en Venezuela. Sin embargo, hasta este mes solo había recibido un 14 por ciento de los fondos, según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).