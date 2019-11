Rusia pondrá en servicio armas modernas que aún no tienen otros países





06/11/2019 - 11:47:41

RT.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha declarado este 6 de noviembre que su país va poner en servicio armas de las que aún no disponen otras naciones, pero precisó que Moscú lo hará no con el objetivo de "amenazar" a nadie y destacó la intención de hacer todo lo posible para "impulsar el proceso de desarme".



"Nuestro Ejército y Armada demostraron su gran preparación [para actuar] y tenemos la intención de fomentar la capacidad de defensa, poner en servicio los sistemas de armamento moderno hipersónicos, láser y otros, que aún no tienen otros países", declaró este miércoles en el marco de una reunión con altos mandos militares y fiscales.



Sin embargo, en ese contexto el mandatario precisó que no es "un motivo para amenazar a nadie".



"Por el contrario, estamos listos para hacer todo lo que nos corresponda para impulsar un proceso de desarme, teniendo en cuenta también nuestros sistemas de armamento novedosos, cuya tarea consiste únicamente en garantizar la seguridad teniendo en cuenta las crecientes amenazas para nosotros", reiteró Putin.



Al mismo tiempo, el jefe de Estado hizo hincapié en que el nivel de entrenamiento de los militares también tiene una gran importancia para las capacidades defensivas del país.