Teletón: El mayor evento social de Chile evalúa postergación y cancela actividades previas







06/11/2019 - 11:42:04

La Tercera.- Desde que el pasado viernes 18 de octubre irrumpió el estallido social que hasta hoy remece al país -y al igual que todas las instancias colectivas agendadas para el último tramo del año-, la edición 2019 de la Teletón entró en una ruta incierta.



Aunque desde la fundación del mismo nombre subrayan que se sigue trabajando para las fechas anunciadas, el 29 y 30 de noviembre, al interior de la organización y de los propios canales ya se baraja con fuerza la alternativa de su postergación para abril de 2020.



De hecho, el pasado lunes 4, todas las entidades involucradas -incluyendo los ejecutivos de las estaciones televisivas- se reunieron en la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) para sondear los escenarios posibles: que se haga en los plazos ya amarrados o que definitivamente se materialice en la primera parte del próximo año. Gran parte de quienes asistieron se inclinó por la segunda opción.



Entre los puntos más relevantes para plantear una modificación en la fecha está el retraso con que se está trabajando la próxima edición. Según distintas fuentes, aún no se han grabado los spots de las marcas con los rostros televisivos que participan en la cruzada. También se han cancelado instancias decisivas, como una cena con los conductores que serán parte de las jornadas solidarias. Es casi un hecho que la habitual gira nacional que se hace para promocionar el evento -y que partía el 13 de noviembre en el norte con distintos rostros, cantantes, artistas y conjuntos- se cancelará.



Más sobre Crisis social



Gobierno dice que proceso de diálogos ciudadanos durará 60 días e incluirá insumos de proceso constituyente de Bachelet6 Nov 2019Crisis y falta de conectividad provocan cambios en el mercado inmobiliario de Santiago6 Nov 2019



La resolución definitiva se anunciaría durante estos días; el plan es, junto con comunicar la postergación, anunciar de inmediato la nueva fecha de la cita y las condiciones en las que se realizará. La idea es que, al menos a nivel televisivo, la campaña se siga desarrollando durante los meses venideros.



Entre otros aspectos también se analiza hacer una versión más acotada, donde, por ejemplo, el cierre podría realizarse en un recinto de menor aforo que el Estadio Nacional.



Para este año, ya se habían contactado diversos números musicales para el bloque final en el recinto de Ñuñoa.



Mirando de cerca



Por estos días, todo ha sido monitoreado por Mario Kreutzberger, quien ha sostenido variadas reuniones y encuentros para analizar el inesperado escenario.



El animador está en Chile desde principios de octubre y, salvo una emotiva entrevista en un especial del programa Bienvenidos efectuado a propósito del estallido social, no ha tenido mayores apariciones públicas.



Según sus cercanos, Don Francisco está esperando tener información concreta acerca de la campaña para recién ahí hablar de los futuros pasos. Antes ha preferido no entregar señales frente a un contexto aún incierto.



La meta inicial para este año es de $32.851.438.341 y el lema comunicado hace un par de meses es “Todos los días”.



A través de su historia, desde su debut en 1978, la instancia no se ha hecho solamente debido a coyunturas políticas, como las elecciones presidenciales o parlamentarias. Salvo en 1986, cuando fue cancelada debido a que topaba con otros eventos (Juegos Odesur, remodelación del teatro donde se hacía, etc.) y también con un creciente clima de crispación social.