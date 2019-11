Gobierno alemán aprueba prohibición de bolsas plásticas







06/11/2019 - 10:59:55

Berlín, (DPA) - El Gobierno alemán aprobó hoy un proyecto de ley que prevé una prohibición de bolsas de plástico presentado por la ministra de Medio Ambiente, Svenja Schulze.



La iniciativa se refiere a las bolsas plásticas típicas que se reciben en la caja de los supermercados u otras tiendas y que hoy en día normalmente ya se pagan. Sin embargo, no incluye las bolsas de basura u otras que no están destinadas a servir de envoltorio al comprar.



"Las bolsas de plástico son la personificación del despilfarro de recursos: están hechas de petróleo crudo y a menudo solo se utilizan durante unos minutos", señaló la política socialdemócrata en Berlín.



También se planean prohibir las denominadas bolsas biodegradables y aquellas a base de productos biológicos, a excepción de las bolsas especialmente delgadas, para frutas y verduras, por ejemplo, así como las bolsas de compras más robustas con un grosor de 50 micrómetros o más.



Tras la aprobación por parte del consejo de ministros, ahora el Bundestag (Cámara Baja del Parlamento alemán) tendrá que tratar la ley.



Una vez que el proyecto haya sido aprobado por Bundestag y el Bundesrat (Cámara Alta), se prevé un período transitorio de unos seis meses en el que aún se podrán utilizar las bolsas, a fin de reducir el stock remanente en las tiendas.



Schulze no había planeado inicialmente una prohibición de las bolsas de plástico porque existía un acuerdo entre su ministerio y gran parte del comercio para que estas solo se expidieran a los clientes a cambio de pago.



En los últimos años, esto llevó a una gran reducción del número de bolsas utilizadas per cápita: solo unas 20 en 2018, en comparación con 68 en 2015.



Sin embargo, la ministra ya no cree que el consumo de bolsas plásticas disminuya en el futuro de manera significativa sobre la base de este acuerdo.