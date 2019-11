Alemania lamenta fracaso de proyecto con Bolivia para extraer litio







06/11/2019 - 10:50:17

Berlín/La Paz, (DPA) - El Ministerio alemán de Economía se mostró hoy molesto con la anulación de una joint-venture germano-boliviano para la extracción de litio en el país sudamericano.



El proyecto conjunto entre la empresa alemana ACI Systems y la empresa estatal boliviana YLB había sido anunciado hace apenas un año. Sin embargo, el gobierno boliviano lo dio por terminado de manera sorpresiva la semana pasada.



El litio se usa entre otras cosas para la producción de baterías para automóviles eléctricos. El Ministerio de Economía de Alemania dirigido por Peter Altmaier señaló hoy al ser preguntado al respecto que se tomó nota de la anulación "con sorpresa y pesar".



"Por ahora, el Gobierno federal no conoce los motivos de esta decisión", se indicó. Además, el ministerio añadió que está en contacto con la embajada alemana en Bolivia y con la empresa ACI para hablar sobre cómo proceder.



El jefe de ACI, Wolfgang Schmutz, dijo a la revista "Der Spiegel" que aún no cuenta con una toma de posición oficial boliviana sobre la anulación del proyecto.



"No renunciaremos tan fácilmente a este proyecto", subrayó. "Ahora se están buscando y encontrando soluciones. Para ello necesitamos también contar con el apoyo de la política".



La "joint-venture" acordada en diciembre pasado en Berlín entre la empresa estatal boliviana YLB y la alemana ACI Systems tenía como fin obtener litio del salar de Uyuni, donde se presume que se encuentran las mayores reservas de litio del mundo.