FBF tira la pelota a los clubes: Ellos decidirán







06/11/2019 - 07:41:49

Opinión.- “Como Federación no podemos asumir determinaciones con respecto a los partidos. Los clubes definirán qué haremos con el campeonato. Seguramente, en las próximas horas, el Presidente (César Salinas) comunicará donde será la reunión”, expresó Robert Blanco, vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).



La fecha 21 del Clausura también quedó postergada y se encendieron las alarmas, considerando que la temporada pronto acabará. Hay dos posiciones: a unos les preocupa jugar una seguidilla de encuentros. Otros intentan no darle importancia a la posibilidad de que el certamen finalice en enero.



“No se tienen fechas establecidas para la reprogramación. Aún no nos reunimos con los involucrados del fútbol. En las siguientes horas tendremos algo claro. Escuché a través de medios radiales que habríamos definido los horarios y días en los que se llevarán a cabo los encuentros. Esto no es así. Hay sugerencias, lo que no quiere decir que todo está acordado”.



Los conflictos sociales obligaron a los ejecutivos de la FBF a tomar medidas rápidas para “preservar la integridad de los actores del balompié”, por lo que el torneo quedó postergado desde el miércoles 23 de octubre.



“El Comité Ejecutivo de la FBF no habló de posibles fechas. No podemos dar a conocer ese detalle porque no lo acordamos. La idea es juntarnos para definir qué pasos hay que seguir. Es verdad que existen posiciones de los dirigentes. Todo eso debe ser analizado con prontitud ya que esto nos complica. También la situación en Bolivia parece agravarse”.



Se refirió a los contratos con los futbolistas. Subrayó que algunas instituciones ficharon a sus integrantes solo hasta el 20 de diciembre. Ello también generará problemas.



“No se puede alargar más el torneo ya que también habría impugnaciones. Los conflictos serían mayores”.