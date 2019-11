FBF pierde $us 160 mil por postergación de partidos amistosos





06/11/2019 - 07:37:31

Los Tiempos.- La postergación de los encuentros amistosos ante Chile (15 de noviembre) y Panamá (19 de noviembre), ambos por fecha FIFA, privarán a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) el ingreso de aproximadamente 160.000 dólares, según dio a conocer una fuente allegada a la institución.



Asimismo, la postergación de los encuentros no supone una sanción para la FBF, tal como sucedió años atrás cuando Bolivia no jugó ante Nigeria tras aducir “problemas de seguridad” en la nación africana.



“La cancelación de los amistosos supone que la FBF no recibirá aproximadamente 80.000 dólares por partido, dinero que va destinado a la logística y otros más”, reveló la fuente federativa.



Pese a que la información se filtró la noche del lunes desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile, el titular de este ente, Sebastián Moreno, ratificó la información ayer al diario El Mercurio: “El partido contra



Bolivia no se realizará el 15 de noviembre. El 19 sí se jugará en Lima contra Perú, donde serán llamados jugadores que disputan torneos fuera de Chile”.



Esa información fue, posteriormente, comunicada a su par de la FBF, que luego ratificó que el duelo ante Panamá también fue suspendido.



Ante Chile debía jugarse en Concepción y ante Panamá en Ciudad de Panamá. Se espera que los dos cotejos sean programados en 2020 para cumplir con lo acordado.



Motivos de suspensión



No es un secreto de estado. La presión de los clubes de cancelar los partidos de fecha FIFA para que se completen algunas fechas restantes del certamen Clausura (aún en statu quo), y los problemas sociales que agitan al país, son razones más que suficientes para aplazar los cotejos.



Según Rolando Aramayo, director de la División Aficionados de la FBF, ambos partidos serán reprogramados conforme a lo que estipula la FIFA.



“El tema del país es complicado. No podemos trabajar con tranquilidad, practicar en un día hábil. Eso nos llevó a postergar estos partidos. La figura es esa, no se canceló como pasó con Nigeria”, aclaró Aramayo.



En la temporada 2019, Bolivia participó en varias fechas FIFA para poder tomar ritmo y dar lugar a nuevos jugadores, pese al cambio de timonel.



Por la situación actual del país, la Verde se perderá la última fecha FIFA del año (11 al 19 de noviembre).