Jugadores chilenos se suman a movilizaciones







06/11/2019 - 07:34:04

El Diario.- El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup) informó este martes de que bajo las actuales circunstancias de protestas sociales en el país se adhieren a las movilizaciones y han decidido no jugar este fin de semana.



"Como gremio hemos tomado la decisión de no jugar este fin de semana, principalmente porque adherimos a las movilizaciones sociales desde el primer día y, bajo las actuales circunstancias no podemos estar ajenos al dolor y sufrimiento de muchos compatriotas", señaló el Sifup a través de un comunicado.



El sindicato indicó que las próximas jornadas se irán definiendo en la medida en la que vayan aconteciendo los hechos y se tenga "plena certeza de que existen las medidas de seguridad adecuadas para, primero, los asistentes e hinchas y luego para todos los trabajadores del fútbol". El gremio agregó que los jugadores de fútbol también son trabajadores.