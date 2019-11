El Tigre debe tres salarios y dirigencia pide paciencia







06/11/2019 - 07:32:37

Página Siete.- Los jugadores de The Strongest se mostraron preocupados ayer por la falta de pago de salarios de los últimos tres meses, pero coincidieron en que la situación que vive el país puede ser una de las razones por las cuales no fueron abonados estos sueldos. La dirigencia del club pide paciencia para solucionar este tema.



“Son tres meses, esperemos que con lo que habló el capitán (Daniel Vaca) y la dirigencia se pague, porque nosotros cumplimos a pesar de los paros, siempre estuvimos acá, planificando partido tras partido, pese a que se suspendían”, dijo el mediocampista Raúl Castro.



El paceño acotó que “nosotros confiamos en la dirigencia que esperemos que se asome, den una llamada para que el plantel esté más tranquilo, siempre estuvimos presentes en las prácticas, la predisposición de cada jugador es dar 100% por el club”.



Mientras que el lateral José Sagredo también se refirió al tema salarial. “Hoy no estamos recibiendo el sueldo, no nos cancelaron, estamos a la espera de cualquier novedad para ver si es que nos pagan, estamos con esa preocupación hoy por hoy, si bien sabemos que cada club no está percibiendo dinero por el parate, estamos al tanto de todos los problemas, esperemos que una vez que se solucione todo esto tengamos una respuesta”, dijo.



El presidente de la comisión de fútbol profesional del cuadro atigrado Ricardo Llano explicó que se pidió paciencia a los jugadores y que “en el transcurso de los siguientes días se dará solución a este problema”.



El dirigente se reunió ayer con el capitán aurinegro Daniel Vaca. Según Llano, “existe la predisposición de parte de los jugadores para que haya un compás de espera”. Llano tenía planificado reunirse con la presidenta Inés Salinas, anoche, cuando plantearía estas inquietudes. “Daremos una solución, pero esta será privada, entre la dirigencia y los jugadores”, adelantó.



Sobre el tema de la salida del venezolano Dany Cure, el dirigente dijo que ya es una decisión tomada por el propio jugador, sólo queda que se reúna con la presidenta “para determinar los detalles de la rescisión”.