Incierta seguridad jurídica para empresas







06/11/2019 - 07:17:12

El Diario.- El sector empresarial reclamó seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada al Gobierno, en reiteradas oportunidades, y ahora la actividad privada nuevamente enfrenta una situación delicada, debido a que han sido involucradas en las protestas que realiza la sociedad civil contra los indicios de fraude realizado por el Gobierno, y ya afectó a establecimientos particulares.



El 2003, el departamento paceño fue escenario de la convulsión social, y provocó la migración de emprendimientos a otras regiones del país así como al exterior, y ahora las protestas afectan establecimientos privados por afines al partido de Gobierno.



En ese marco, a través de las redes sociales, funcionarios de la Empresa Nacional Seguros informaron que un grupo de personas afín al MÁS estaban en sus puertas, y agredían verbalmente a los empleados, y pintarrajearon las paredes de la empresa.



Temían agresiones físicas y la policía no llegaba al lugar. Indicaron que la Empresa es de la Familia de Luis Fernando Camacho.



AEROPUERTO



Asimismo, ayer por la tarde hubo un pronunciamiento y declaratoria de emergencia de la Cámara Departamental de Hotelería de La Paz, ante los actos suscitados en el Aeropuerto Internacional de El Alto en fechas 4 y 5 de noviembre.



En primera instancia condenaron todo los actos vandálicos, actos de discriminación y racismo, en los que se vieron comprometidos la seguridad de pasajeros y personas ajenas a grupos en conflicto, que sin ningún control están causando disturbios dentro y fuera de dicho Aeropuerto, indica el pronunciamiento.



Asimismo, señala que por tal situación se ve muy afectada la imagen del país a nivel



Internacional, pudiendo comprometer gravemente la categoría de Aeropuerto



Internacional en la ciudad de El Alto. Aunque la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGCA) desvirtuó tal situación.



“Exigimos de manera inmediata, a todas las autoridades involucradas, garantizar la seguridad de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Alto, (y) hagan que se garanticen los derechos humanos a la libre circulación, emanados por la Constitución Política del Estado Boliviano, y garanticen la seguridad en dicho predio para que cesen los enfrentamientos y confrontaciones, y puedan dejar pasar libremente a los pasajeros y personas, independientemente de su lugar de origen o nacimiento”, señala la nota.



También solicitan la investigación oportuna de lo sucedido, a fin de garantizar que dichos actos no se vuelvan a repetir.



CAMIONES RETENIDOS



Entre tanto, más de 20 camiones de Sofía con producto perecible y certificado, fueron retenidos en Pojo, municipio de Cochabamba, por líderes de la población, que realizan el bloqueo de caminos inter ciudades; y sus instalaciones en El Alto fueron amenazadas, denunció el gerente de la División Comercial, Jorge Román.



El hecho se dio a raíz de un rumor falso que señala a Luis Fernando Camacho, líder cívico cruceño, como socio de Sofía. Aseveración que es falsa y que la empresa ha desmentido en canales propios, en redes sociales.



“Los únicos socios de Sofía son los integrantes de la familia Anglarill Serrate, siendo esta una empresa familiar con una antigüedad de 40años”, afirmó Román.



Sólo camiones de esta empresa fueron impedidos de transitar y se amenazó con quemar la carga y los camiones de alto tonelaje, los de otras empresas sí pudieron llegar a sus destinos comerciales.



“El abastecimiento a la población de carne de pollo, ha sido un compromiso nuestro con la ciudadanía. Se nos solicitó la mantengamos, pero ahora se nos ataca en base a una mentira y se arriesga la llegada de alimento a las ciudades”, explicó el gerente de Sofía.



Igualmente, la empresa exigió garantías al gobierno y las autoridades correspondientes, “para poder realizar sus actividades productivas sin presiones o amenazas fundadas en mentiras”.



Se ha solicitado ayuda policial para evitar la violencia y la agresión a conductores y proteger la carga que se trata de alimento perecible para la población. Sin embargo, aún no ha habido respuesta.