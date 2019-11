Transporte pesado cierra fronteras y hay vigilia en oficinas públicas







06/11/2019 - 07:15:56

El Deber.- En el decimocuarto día del paro indefinido para exigir la renuncia del presidente Evo Morales, aumentó el número de las vigilias en las entidades públicas en todo el país y se cortó el paso fronterizo a Perú, Chile, Brasil y Argentina.



En La Paz, el sector de transporte pesado anunció que se suman a las medidas del movimiento cívico nacional con el cierre de fronteras mañana en Tambo Quemado y Desaguadero, por 48 horas.



Dicha medida de presión, según el líder de la Cámara Departamental de La Paz (Cadetran), Álvaro Ayllón, es por la “poca transparencia con la que se llevó a cabo las elecciones del 20 de octubre, y ahora la ciudadanía exige un nuevo proceso electoral con nuevo Tribunal Electoral.



Ayllón afirmó que su sector lleva 15 días afectado con las medidas de presión, puesto que no existe carga en La Paz para la exportación y en el oriente se suspendieron las importaciones.



Señaló que la afectación económica es incuantificable, por lo que aboga por una salida política a la crisis que enfrenta el país.



El cierre de fronteras se ejecuta desde semanas atrás en municipios como Yacuiba, donde los cívicos y los ciudadanos que rechazan los resultados que entregó el máximo electoral que da como ganador al MAS, instalaron tres puntos de bloqueos en el ingreso al puente internacional del paso fronterizo Bermejo-Aguas Blancas, con Argentina, informó el periodista de Tarija David Maygua. Cívicos y pobladores se reunieron ayer para definir otras medidas en respaldo al paro indefinido.



La frontera con Brasil también está cerrada desde hace 14 días, porque se cortó el paso por el puente de La Amistad, que está asentado en la zona fronteriza Arroyo Concepción del municipio de Puerto Quijarro.



A raíz de esa medida, la población está preocupada por el desabastecimiento de alimentos y de agua que hay en las poblaciones intermedias.



Solo por citar, Puerto Quijarro se abastece gracias a la solidaridad de ciudadanos brasileños que traen cantidades de agua en cisternas para distribuir a la gente en esa población fronteriza, así como también en Arroyo Concepción.



Esos puntos de bloqueo están en el puente de La Amistad, en Arroyo Concepción, y en el territorio boliviano se cerraron las rutas de Punta Carretera, El Carmen Rivero Tórrez y Roboré.



En la jornada de ayer, se evidenció que en el tramo de Puerto Quijarro a Chochís, algo más de 300 kilómetros, hay seis puntos de bloqueos en los que se evidencia la decisión de los pobladores de defender la democracia y por el respeto al voto.



Por su lado, Luis Revollo Tanaka, miembro de la Coordinadora de Defensa a la Democracia en Pando, anunció que en las próximas horas se definirá la hora para el cierre de la frontera con Brasil, es decir, cortar el paso por el puente internacional que conecta con Villa Epitaciolandia y el puente de La Amistad que conecta Brasileia del Estado del Acre, Brasil.



Los bloqueos y las vigilias



En Tarija se refuerza el paro indefinido para exigir nuevas elecciones presidenciales con bloqueos de calles, carreteras y la toma simbólica de instituciones públicas.



En la jornada de ayer se reportó que al menos 10 instituciones estatales fueron cercadas por universitarios y vecinos en la capital tarijeña donde se acata la resolución del movimiento cívico nacional; la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) fue la primera en cercarse y después la telefónica Entel, la oficina central del Banco Unión, Impuestos Internos y otras entidades estatales.



En un recorrido por los puntos de bloqueo, el alcalde tarijeño de Cercado, Rodrigo Paz, pidió al presidente Morales solución al conflicto político que ahora ingresa hoy al decimoquinto día y que allane el camino a una nueva elección.



“El que nada hace, nada teme. Estoy en la olla de Tarija, donde preparamos comida para todos los valientes que están en las calles y esperan una solución”, dice el mensaje que le envió Paz al presidente Evo Morales.



En la capital cochabambina varios grupos de mujeres y jóvenes se apostaron en puertas de Boliviana de Aviación (BoA), el Servicio de Migración y Asamblea Legislativa Departamental para evitar el ingreso de los servidores públicos.



Además de algunas oficinas provisionales de la Gobernación de Cochabamba, entre otras, para paralizar sus actividades comerciales y administrativas.



Por ello, los efectivos policiales desplegaron un contingente para la protección de las instituciones públicas, informó el subcomandante departamental de la Policía, Juan Carlos Espinoza.



En Potosí, pese a la abrogación del decreto supremo que regulaba la explotación del litio, continúan las protestas en respaldo al movimiento cívico nacional que exige la renuncia del presidente Evo Morales.



El sector del magisterio urbano de la Villa Imperial tomó pacíficamente los ingresos del Tribunal Departamental de Justicia potosino, Yacimientos Petrolíferos y el Campo Ferial, además instalaron tres nuevos puntos de bloqueo en carreteras.



Asimismo, el comité de movilizaciones del magisterio urbano de Potosí, presidido por Fernando Isla, confirmó el traslado de un contingente de maestros a La Paz, en el curso de las siguientes horas.



Mientras que la ciudad de Sucre amaneció con más puntos de bloqueo no solo del transporte público sindicalizado, sino también del transporte pesado que sacó sus camiones de alto tonelaje a las calles, lo que le dio mayor contundencia a la protesta cívica que se agrava en el décimo cuarto día.



Tras la decisión del Cabildo en Santa Cruz de cercar las instituciones públicas, en Sucre, se radicalizaron las vigilias pacíficas en los entes públicos y grupos de movilizados marcharon por varias instituciones para obligar a los empleados a cerrar sus puertas; lo propio ocurrió con las tiendas de comercio.



Al respecto, el gobernador del MAS en Chuquisaca, Esteban Urquizu, advirtió con procesar a los manifestantes, mientras que el secretario general Evert Almendras señaló que tienen cámaras de video que están registrando a las personas que impiden el ingreso de los funcionarios para procesarlos.



Ni bien se conoció que el cívico cruceño, Luis Fernando Camacho, fue impedido de ingresar a la sede de Gobierno, la molestia de los movilizados se reflejó en la contundencia de los cercos y las protestas en las calles. Ni la lluvia impidió que sigan los cercos.



El comité de movilizaciones pedirá al cívico cruceño mayor coordinación para futuras acciones para evitar posibles fracturas en el movimiento cívico, además anunció que en las próximas horas saldrá una marcha hacia la capital paceña.



Por estrategia, evitaron revelar cuándo ni cuántas personas integrarán el grupo de marchistas, adelantó el presidente cívico Rodrigo Echalar.



Si bien en la capital beniana no hubo incidentes ni vigilias en las entidades estatales, el municipio de Riberalta cumplió ayer un paro de 48 horas en demanda de nuevas elecciones generales.



En la primera jornada del paro, se registraron enfrentamientos entre activistas cívicos y campesinos afines al MAS que dejaron un saldo de 10 personas heridas y seis motocicletas quemadas. En la madrugada cortaron la electricidad y eso generó susceptibilidad en los pobladores; tres horas después se reanudó el suministro eléctrico.