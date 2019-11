DGAC desmiente que OACI quite categoría internacional al aeropuerto de El Alto





06/11/2019 - 07:14:18

Opinión.- La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), aseguró hoy que se ·preservó la seguridad de los pasajeros, tripulaciones, personal en tierra y público en general·, además de las instalaciones del aeropuerto de El Alto, ante las movilizaciones sociales en esa terminal aérea en las últimas horas.



Dicha institución comunicó que esos hechos no afectaron las operaciones aéreas nacionales e internacionales.



"En el mencionado aeropuerto se preservó la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones, el personal en tierra, el público en general y las instalaciones aeroportuarias, considerando que los incidentes fueron suscitados en la parte pública y no así en la zona de seguridad restringida, sin afectar de esta manera las operaciones aéreas nacionales e internacionales", aseguró la DGAC.



La mencionada institución aclaró, en ese sentido, que las publicaciones referidas a que la Organización de Aviación Civil Internacional retiraría la categoría internacional al Aeropuerto de El Alto ante las movilizaciones ocurrida, carecen de veracidad.



Indicó que la Autoridad Aeronáutica Civil, conforme al Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil y la Reglamentación Aeronáutica Boliviana, instruyó con antelación a la administración del aeropuerto de El Alto, elevar el nivel de seguridad de la aviación civil, conforme a una evaluación de riesgo.



El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho, llegó el lunes por la noche al Aeropuerto Internacional de El Alto.



Su intención era entregar una carta al presidente Evo Morales, para que renuncie a la administración del país, hecho que generó molestia en grupos afines al partido de Gobierno, que fueron hasta el lugar a realizar una vigilia y no permitieron que el líder cívico ingrese a la ciudad.