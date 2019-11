Senasag fija mayor control en el transporte de la carne en Tarija







06/11/2019 - 07:13:18

El País.- El abastecimiento de carnes tanto de pollo, cerdo como bovina, es “normal” en los centros de abasto de la ciudad, aunque algunos comerciantes afirman que no estaría ingresando carne bovina de Santa Cruz al departamento de Tarija, el Matadero Municipal de Tarija brindó el abastecimiento correspondiente de este producto a los diferentes mercados.



Tras 14 días de paro cívico movilizado en diferentes departamentos del país, algunas personas buscan las formas de obtener un ingreso extra tratando de ingresar alimentos vía contrabando pero no en las condiciones que cada producto requiere, como es el caso de la carne bovina que debe permanecer con una cadena de frío y no puede ser transportada como cualquier otro producto.



Ante esto, la jefa departamental del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) en Tarija, Fátima Pacheco, advirtió que ya se procedió al decomiso de carne bovina que era trasladada en condiciones no apropiadas para el consumo del ser humano.



En bolsas de yute, aproximadamente 14, contenían este producto que fue decomisado en el punto de control de Villazón, punto fronterizo con Argentina, lugar del que se sospecha que provenía la mercadería; las condiciones de su traslado eran insalubres y sin ningún tipo de seguridad para su consumo.



Frente a esta situación, Pacheco advirtió que agudizarán los controles en los puntos fronterizos del departamento de Tarija con el fin de precautelar que los alimentos, productos y sobre todo la carne, llegue en buenas condiciones hasta los centros de abasto para el consumo de la población.



Horario continuo



Pacheco, informó que las oficinas de esta institución en la ciudad de Tarija, al momento se encuentran trabajando en horario continuo frente a las movilizaciones y el paro cívico indefinido.



Advirtió que como institución sanitaria el rol de servicio en cuanto a los controles que se realizan a los alimentos que ingresan al mercado, deben cumplirse en fin de precautelar la seguridad alimentaria de la población.



El día de ayer varias instituciones dependientes del Gobierno Nacional, fueron cercadas por grupos civiles como un modo de protesta, sobre el tema, la jefa distrital del Senasag en Tarija, señaló que el trabajo en esta institución no puede parar.



“Bloquean a un lado de la institución, en otros sectores, nosotros hemos respetado, tenemos que hacer nuestro trabajo que está en emitir guías de movimiento del traslado de carne, damos los registros sanitarios, es una serie de responsabilidades que como ente sanitario asumimos”, recalcó.



Mercados se mantienen abastecidos de productos



Algunas comerciantes indicaron que las ventas bajaron en los días de paro cívico en la región tarijeña, sin embargo, afirman que el abastecimiento de productos es normal, además que los precios se mantienen, sobre todo en la carne bovina.



Mientras que el precio de la carne molida se encuentra entre los 28 a 35 bolivianos el kilogramo, un corte de “blando” oscila entre los 40 a 42 bs.



Carnicerías privadas, la semana pasada no contaban con carne que provenía de Santa Cruz; sin embargo, en una visita a estos establecimientos el día de ayer, se evidenció que ahora sí cuentan con este producto y los precios no se elevaron.



En consulta con uno de los propietarios de estos establecimientos, sobre la regularización en el ingreso de carne bovina desde la región cruceña a Tarija, indicó que los camiones no podían llegar por los bloqueos, pero lograron pasar por la ciudad de Monteagudo.



Mientras tanto, el dirigente de los comerciantes del Mercado Campesino en el sector de carnes, Omar Figueroa, confirmó que los precios de la carne se mantuvieron y no hubo una suba en ninguna de las variedades.



“No tuvieron ninguna variación, no subieron, esperamos que en los puntos de bloqueo que están tomando una medida de protesta, puedan dejar ingresar a lo que es el ganado en pie y el transporte de la misma carne a los diferentes mercados para que la gente se pueda aprovisionar de este producto de primera necesidad”, dijo.



Al mismo tiempo, el intendente Municipal, Ronald Miranda, aseguró que los precios de los productos en los principales centros de abasto deben mantenerse y no así elevarse frente a la situación que atraviesa el departamento y el país.