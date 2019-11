Gobierno asegura que los paros cívicos afectan el pago de rentas







06/11/2019 - 07:11:40

Página Siete.- El ministro de Economía, Luis Arce, aseguró ayer que los paros cívicos y la toma de instituciones en todo el país afectan el pago y hasta causan suspensiones de la Renta Dignidad, las pensiones de vejez y el bono Juancito Pinto.



“El pago de la Renta Dignidad a nuestros abuelos y abuelas va a tener que ser suspendido, con el perjuicio para nuestros adultos mayores, que no van a poder cobrar (...), porque, como ustedes saben, eso se paga en oficinas del Banco Unión, que ha sido tomado, y en el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir), del que varias agencias han sido tomadas por el Comité Cívico”, manifestó la autoridad.



Arce llamó a una conferencia de prensa la mañana de ayer para dar a conocer el impacto de los paros y bloqueos a la economía.



De acuerdo con el ministro, el pago de pensiones a los jubilados fue suspendido por el Senasir, así como el servicio que esta institución prestaba, de entregar las rentas en los domicilios de los adultos mayores imposibilitados de acercarse hasta las instituciones financieras.



“Estamos dejando de pagar pensiones, que no solamente son las pensiones normales. El Senasir tiene un servicio para ir a pagar a domicilio a los abuelitos que no pueden ir al banco; por los bloqueos, en el caso de Santa Cruz, este servicio ha sido detenido, no ha sido posible que este servicio llegue a los abuelitos que antes recibían pensión en sus propios hogares”, acotó.



Asimismo, la autoridad indicó que tampoco se puede continuar con la entrega del bono Juancito Pinto a los escolares, a pesar de los esfuerzos del Gobierno.



“El bono Juancito Pinto de alguna manera se ha podido pagar en algunos departamentos, pero en Santa Cruz no se está pagando que, como sabemos, es un instrumento que premia a los chicos para que continúen sus estudios y que nos ha generado una disminución en la deserción escolar”.



Agregó que la toma de las oficinas de Impuestos Nacionales y de la Aduana Nacional perjudicará, porque existen plazos establecidos y correrán las multas para los ciudadanos.



“El incumplimiento que se va a generar por el no pago, porque las oficinas van a estar cerradas, va a traer multas”, manifestó.



Sin embargo, de acuerdo con reportes de prensa, se puede ver imágenes de oficinas del Banco Unión en diversas regiones donde se acata la medida dispuesta por el Comité pro Santa Cruz, en las que se permite el ingreso de adultos mayores para que cobren sus beneficios.



Críticas y aclaración



La noticia de la suspensión del pago de la Renta Dignidad y otros bonos fue recibida con indignación por los ciudadanos, que reaccionaron a través de las redes, para criticar la suspensión del pago a los ancianos.



“No hay plata ni disposición para pagar a los abuelos, pero sí para dar 3.000 bolivianos a cada policía y entre 5.000 y 9.000 bolivianos a cada militar para que los proteja (al Gobierno). Ya sabemos de dónde salió la plata”, señaló un usuario de Facebook.



Como el ministro Arce habló de la suspensión del pago de los beneficios sociales, el Ministerio de Economía tuvo que emitir un comunicado aclaratorio más tarde, en el que explicaba que el pago de la Renta Dignidad, las pensiones de jubilación y otros beneficios se realiza con relativa normalidad en la mayor parte de las ciudades y el área rural.



Sin embargo, apuntó que en las ciudades en las cuales persisten los bloqueos, el pago de los beneficios se vio dificultado, en perjuicio de los adultos mayores.



Afectación a la economía



Luego de 14 días de paros y bloqueos, el ministro Arce cuantificó los daños a la economía en al menos 167 millones de dólares.



“Hemos estimado en el Ministerio de Economía, junto con datos que nos ha proporcionado el Instituto Nacional de Estadística (INE), que estos 14 días el país ha perdido 167 millones de dólares, aproximadamente 12 millones diarios”, precisó.



La autoridad alertó que las medidas de los cívicos tendrán consecuencias para los gobiernos locales y, por ende, en las finanzas públicas de todo el país.



Renta Dignidad y Bono Juancito Pinto



Renta Dignidad La Renta Dignidad es un pago mensual, universal y vitalicio que entrega el Estado boliviano a las personas de 60 años o más. Este beneficio comenzó con 200 bolivianos y se fue incrementando en las gestiones sucesivas. Desde junio de 2019 la renta llega a 350 bolivianos al mes o 4.200 bolivianos anuales, en el caso de las personas sin jubilación.



Juancito Pinto Se trata de un programa de transferencias condicionadas con énfasis en la eliminación del trabajo infantil y el aumento de la matrícula escolar. Busca incentivar el ingreso, permanencia y culminación de niñas y niños en las escuelas, en especial en el área rural y periferia de las ciudades. El bono de 200 bolivianos se paga anualmente a todo los alumnos de escuelas fiscales.