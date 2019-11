Oliva se solidariza con Camacho y afirma que llamar a nuevas elecciones es la única forma de resolver la crisis







06/11/2019 - 06:54:25

El País.- El gobernador del departamento de Tarija, Adrián Oliva, expresó su solidaridad con Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz ante los hechos sucedidos en la noche del lunes y en la mañana de hoy, donde sectores afines al MAS, tomaron las instalaciones del aeropuerto de El Alto, cercando al cívico para que este no pueda llegar a la ciudad de La Paz.



“Todos nosotros hemos sido testigos de uno de los mayores hechos de intolerancia política, impedir que un ciudadano pueda llegar hasta la plaza Murillo y entregar una nota que representa el sentimiento de un pueblo. No hay forma de explicar lo que ha sucedido en La Paz”, manifestó Oliva.



Quien señaló de forma directa al Gobierno, como responsable de lo ocurrido y de usar instituciones del Estado para fines políticos,-como la Policía-.



El Ejecutivo departamental, indicó que el problema que ha desatado todas estas convulsiones en el país fueron los comicios de octubre, y que no hay otra forma resolver el conflicto, que llamar a una nueva elección con un Tribunal “transparente”.



“El Presidente tiene en su mano pacificar el país, tiene una oportunidad para resolver la crisis” añadió.