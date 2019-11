Viceministro: Contrabandistas solventan traslado y permanencia de algunos grupos de choque







05/11/2019 - 19:12:23

La Paz, (ABI).- El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez, afirmó el martes que los grupos delictivos que se dedican al contrabando solventan económicamente las movilizaciones en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz debido a que la presencia militar para el control de las fronteras afectó sus negocios ilícitos.



"Las personas que manejan la economía del contrabando no están en las fronteras, sino en las tres ciudades del eje central del país y en parte de Chile. La decisión del Gobierno para que las Fuerzas Armadas intervengan y combatan este delito les ha afectado económicamente, entonces esta gente es la que solventa económicamente a estas movilizaciones en los tres departamentos para que se vaya el Gobierno", dijo a Cambio.



Indicó que, con el emplazamiento de puestos militares adelantados para una mayor presencia militar en las fronteras, los éxitos en el combate a ese delito transnacional no tardaron en llegar, de esa forma hubo más incautación de mercadería ilegal, quema de camiones, destrucción de pasos ilegales, entre otros.



"Lo que quieren estos grupos delictivos que se dedican al contrabando es que se vaya el actual Gobierno para volver a parcelar las fronteras como era antes. Ellos ya no quieren la presencia militar en los límites porque sus negocios millonarios se vieron afectados con esta política de Estado", aseveró.



El 25 de abril de 2018, el presidente Evo Morales firmó un Decreto Supremo que establece la creación del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, dependiente del Ministerio de Defensa, a fin de que los militares realicen los controles y operativos.



También promulgó la Ley de Fortalecimiento de Lucha contra el Contrabando que, entre otros aspectos, establece el uso de armas en igual proporción que estas organizaciones criminales.