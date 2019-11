Sindicato de Sabsa: Toma del aeropuerto de El Alto puso en riesgo seguridad operacional







05/11/2019 - 19:10:02

Página Siete.- El secretario General del Sindicato de Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa), Grover Muñoz denunció que la toma violenta del aeropuerto internacional de El Alto, por grupos afines al Gobierno de Evo Morales, puso en riesgo la seguridad operacional, y lamentó que 11 dirigentes son procesados penalmente, sólo por ejercer su derecho a la protesta pacífica.



Grover Muñoz señaló que la turba “masista” bloqueó tres puntos de ingresos al aeropuerto, bajo el asesoramiento del propio jefe del aeropuerto, Iberth Aguilar, funcionario contra el que pesan dos procesos penales. Se trata de personal de confianza del gerente de Sabsa y exministro de Obras Públicas, Milton Claros.



“Se han entrado al hall principal y se tuvo que cancelar vuelos, se ha obstruido y se alteraron los itinerarios (…). En la mañana un vuelo de BOA fue cancelado que tenía que ir a Huanuni y posterior a eso había conversaciones sobre reprogramaciones de otros vuelos”, explicó.



Muñoz denunció que la toma de las instalaciones puso en riesgo las operaciones del aeropuerto porque no había flujo vehicular. “Hicieron uso abusivo de petardos toda la noche poniendo en riesgo la seguridad del aeropuerto y en la mañana con la quema de llantas, también había un poste caído en el kilómetro siete, eso sí es atentar contra los medios de transporte y el aeropuerto”, dijo.



La noche del lunes, grupos violentos afines al Gobierno con palos en mano tomaron las instalaciones del aeropuerto de El Alto, anoticiados de la llegada del presidente cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, principal opositor de Evo Morales y líder del paro indefinido que lleva 14 días en demanda de nuevas elecciones. Hoy, los grupos violentos continuaron en las instalaciones.



Directorio en pleno procesado



Grover Muñoz lamentó que por mucho menos, por el solo hecho de ejercer el derecho a la protesta en demanda del incremento salarial para la presente gestión, 11 trabajadores que a la vez son miembros del directorio del sindicato de Sabsa del aeropuerto de El Alto fueron procesados penalmente, por órdenes de Claros.



“Estamos sorprendidos por la actitud de la empresa que el 1 de julio tras una demanda de los trabajadores y un decreto supremo decretándose el incremento salarial, salimos en movilizaciones, y la Gerencia nos instauró procesos penales a los 11 dirigentes del aeropuerto internacional de El Alto; es decir, al directorio en pleno. Y, eso no ha sido ni la milésima parte de lo que protagonizaron los movimientos sociales del MAS”, señaló.



A criterio del dirigente hay responsabilidades que se deben determinar y sancionar por lo sucedido en el aeropuerto de El Alto, donde también hubo denuncias de pasajeros vulnerados en sus derechos por parte de las turbas del MAS, así como periodistas en el ejercicio de su trabajo.



“Es responsabilidad de los encargados como Iberth Aguilar, coordinador de la regional de El Alto que deben realizar las acciones para garantizar la seguridad (…). No hay en absoluto la comparación de lo que dijimos y por lo que fuimos procesados y la magnitud de movilización”, manifestó.



Lamentó que, a pesar que las movilizaciones de los grupos afines al Gobierno continuaron este martes, habían muy pocos efectivos policiales en el aeropuerto de El Alto, por lo que los violentos sobrepasaron todo control interno.