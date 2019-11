Codesa-La Paz pide disculpas a cruceños: Los racistas son los masistas







05/11/2019 - 19:02:15

El Día.- El Comité Departamental de Salud (CODESA) de La Paz pidió disculpas a nombre del pueblo paceño y alteño a los cruceños y al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, tras los incidentes por los que estuvo retenido en el aeropuerto de El Alto.



“Pedir disculpas a todos nuestros compatriotas de Santa Cruz y decirles: los paceños no somos racistas, los alteños no somos racistas, los racistas son los masistas y el primer mandatario, que está creando un país de mercenarios; ¡basta de sus hordas masistas señor presidente!”, dice una resolución emitida este martes.



Entre la noche del lunes y la mañana del martes, grupos afines al MAS bloquearon el ingreso al aeropuerto de El Alto para impedir que Luis Fernando Camacho ingrese a la ciudad, pero también mantuvieron el cerco y hasta pidieron carnet de identidad a los pasajeros de vuelos para trancarles el paso si se trataban de cruceños.



Durante la conferencia de prensa de CODESA se escuchaban los estribillos de respaldo al líder cívico cruceño: “Todos somos Camacho”, al igual que, “Camacho, salud está contigo”.



Asimismo, los integrantes del sector salud, en cumplimiento a las decisiones del cabildo, confirmaron que ejecutarán la toma pacífica de instituciones mientras el presidente del país no dé un mensaje de paz aceptando nuevas elecciones.



De igual modo, en relación a los grupos del oficialismo que protagonizaron hechos de violencia advirtieron: “Hospital agredido, hospital cerrado”.