Diputado Quispe presenta proyecto de ley para anular las elecciones generales







05/11/2019 - 18:46:26

Erbol.- El diputado opositor Rafael Quispe presentó este martes en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para anular las Elecciones Generales del 20 de octubre, resultados que han desatado un conflicto político que no ha logrado ser mermado.



El legislador argumenta que para terminar con la crisis en el país es necesaria una decisión política, por esa razón planteó a través de un proyecto de ley la anulación de los comicios generales con el único objetivo de “pacificar Bolivia”.



Detalla que el proyecto se sustenta en la ley 018 del Órgano Electoral, que en su artículo 4 numeral 13, dice que: “todos los actos y decisiones del Órgano Electoral Plurinacional son públicos y transparentes, bajo sanción de nulidad. Cualquier persona tiene derecho al acceso irrestricto a la información, salvo casos de reserva expresamente fundada en ley que defina con precisión sus alcances y límites”.



El artículo primero del proyecto señala que, ante las denuncias de fraude electoral, manipulación de los datos, además de la suspensión sorpresiva del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) se propone la anulación de las elecciones, porque no se cumplió el principio de “observancia obligatoria” y “publicidad y transparencia”.



Quispe manifestó que es importante “materializar” las resoluciones de los cabildos que se han realizado en diferentes regiones del país y que han resuelto la anulación de las elecciones. Por esa razón pidió a la Cámara de Diputados tratar el proyecto porque la Asamblea Legislativa es el único Órgano del Estado que tiene capacidad para anular el proceso electoral.



De esta manera se podría acabar con los conflictos políticos, manifestó el diputado Quispe. “La única forma de anular una ley es con otra ley, y esa es una facultad de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, insistió.



Un segundo artículo de la propuesta del diputado señala que el Órgano Electoral debe tomar previsiones para una nueva convocatoria a elecciones del presidente, vicepresidente y otras autoridades que son representantes nacionales.



En varias regiones del país se cumple un paro indefinido, con bloqueos, marchas y cabildos, exigiendo la anulación de las elecciones y la convocatoria a un nuevo proceso electoral con el objetivo de salir de la actual crisis.



El Gobierno apuesta a la realización de la auditoría a cargo de la Organización de Estados Americanos (OEA), instancia que revisa el cómputo del 20 de octubre, el análisis determinaría si existe o no irregularidades.



El presidente Evo Morales también ha manifestado que de existir irregularidades se irá a una segunda vuelta, aunque desde el inicio se declaró victorioso en este proceso electoral.