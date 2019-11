Jorge Quiroga se ofrece a viajar con Camacho y bajar a La Paz sin guardaespaldas







05/11/2019 - 18:44:54

Erbol.- El expresidente Jorge Tuto Quiroga, a tiempo de repudiar el bloqueo a Luis Fernando Camacho en el Aeropuerto de El Alto, ofreció al cívico cruceño acompañarlo en su nuevo viaje a La Paz e incluso acompañarlo hasta la sede de Gobierno sin protección de guardaespaldas.



“Yo le pido que no afloje, que no se rinda, que vuelva. Yo nunca pido que alguien haga algo que no estoy dispuesto a hacer: mañana me voy y nos subimos al avión y sin ningún guardaespaldas, ni absolutamente nada de protección nada más que un celular, bajamos hasta la ciudad de La Paz, el señor Camacho tiene derecho a estar en La Paz”, dijo Quiroga este martes.



Recalcó que está dispuesto a acompañar al presidente del Comité Pro Santa Cruz, cuando éste disponga. “Voy cuando sea”, agregó.



Camacho ya anunció que viajará de nuevo hacia La Paz el miércoles por la tarde y que persistirá todos los días hasta entrar a Palacio.



Tuto criticó que se arriesgue la certificación internacional del Aeropuerto de El Alto, permitiendo que ingrese “gente violenta”.



Dijo que lo sucedido con el bloqueo a Camacho es una señal de Evo Morales de “tiranía despótica, abusiva propia de su jefe Maduro en Venezuela y de su padrino gerontocrático Raúl Castro en Cuba”.



Recordó que él también atravesó por situaciones similares en Venezuela y Cuba, donde fue retenido en aeropuertos y luego deportado. Señaló que esa práctica es propia de “dictaduras execrables”.



También calificó de sinvergüenzura que el Gobierno ante la OEA haya comparado a Camacho con el colombiano Pablo Escobar, cuando -según aseveró- el narcotraficante en su tiempo compraba coca del Chapare que protegía Evo Morales.