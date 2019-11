Morales habla de racismo, discriminación y humillación, pero cierra su discurso con patria o muerte







05/11/2019 - 14:30:06

La Paz.- El presidente Evo Morales, se reunió este martes con sus bases en la plaza San Francisco, donde habló de discriminación, racismo, violencia y humillación y de que se usa la religión para patear, golpear y bloquear.



El mandatario dijo que bajo la denuncia del fraude que no se ha demostrado, se están produciendo ataques a las instituciones, a los campesinos y a la gente que se opone sus medidas de presión.



Dijo que no entiende cómo pueden usar la bandera boliviana "para patear al hermano boliviano. Cómo se usa la bandera para cortar calles. Respeten el símbolo patrio", enfatizó.



También dijo que lo peor es que todos somos religiosos. "Gracias a la nueva Constitución todas las iglesias tienen ahora los mismos derechos. Somos un estado laico".



"Pero hemos visto y no entiendo cómo verán los religiosos que algunos oran para hacer odiar. Rezan para hacer patear. Para mí la religión es como una una bendición; pero no para una agresión", afirmó.



Dijo también que algunos "levantan el nombre de Jesucristo para cortar caminos, para crear violencia, para atacar".



Manifestó que los jóvenes deben ser solidarios con el más humildes, más humano, saber respetar al prójimo.



Añadió que pensó que habían erradicado de por vida el odio, la discriminacion y el racismo, pero que no había sido así.



"Por eso hago un allamado a todo el pueblo boliviano porque finalmente somos una familia grande. Sabemos que tenemos diferencias ideológicas, de carácter programático. La ideología y el programa se someten a la voluntad del pueblo y el 20 de octubre el programa del pueblo gana en la primera vuelta las elecciones. Desconocer ese triunfo es ser antidemocratico", enfatizó.



Acotó que defender el proceso de cambio "es defender las políticas sociales, es defender nuestras políticas económicas como la nacionalización. Es defender que los servicios básicos es un derecho humano", dijo.



Después de este mensaje de rechazo al racismo, la discriminación y de respeto a la vida, Morales cerró su alocución con el grito de "patria o muerte".