Parlamento de El Salvador avala decisión del gobierno sobre Venezuela







05/11/2019 - 13:46:30

El Nacional.- Diputados a la Asamblea Legislativa de El Salvador estuvieron de acuerdo con la decisión del presidente Nayib Bukele, de expulsar a los diplomáticos de Venezuela en ese país.



El presidente de la Asamblea Legislativa salvadoreña, Mario Ponce, de la fracción del PCN, mencionó que la decisión es una señal de parte del mandatario que va emanada de los organismos internacionales como la ONU y OEA.



“La alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, la ex presidente de Chile, Michelle Bachelet, ha dado un informe contundente de la flagrante violación de los derechos humanos en Venezuela. En ese sentido, el presidente se está poniendo a tono con el sentir de todos los países que viven en democracia plena”, aseguró Ponce.



El ex presidente del órgano legislativo, Norman Quijano, dijo que está de acuerdo con la postura del Ejecutivo.



“Yo siempre he sido de una sola postura, desde hace muchísimo tiempo. Desde la época del dictador Chávez, siempre dije que esa es una dictadura oprobiosa que ha terminado con la economía y la calidad de vida de una de las naciones más prósperas y ricas de la Tierra. Estoy muy de acuerdo en que nos alejemos de esa dictadura”, aseguró Quijano.



Mientras tanto, Marcela Villatoro, de Arena, dijo que como partido celebra la decisión tomada por el gobierno al decir que “siempre ha creído que Venezuela tiene que ser un país democrático, un país de libertades. Donde no se violen los derechos humanos y donde no haya presos políticos”.



El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Óscar Ortiz, señaló que tras la decisión tomada por el gobierno “se pierde” como país, además de quese trató de una decisión unilateral.



“El Salvador es uno de los países que más ha conectado sus relaciones sobre la base del respeto, de la buena comunicación. Pero hoy vemos una dirección totalmente contraria. Además, poniendo en el centro aspectos ideológicos y mal manejados. Rompe con el marco de soberanía de los pueblos y la voluntad popular de los pueblos, que se corresponde más con unas presiones de carácter externo. Lo que está dejando al descubierto una falta de manejo serio en este tema”, dijo.