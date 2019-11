Carlos Mesa ratifica que la salida de Evo Morales es por la vía electoral







05/11/2019 - 13:34:26

La Paz.- El candidato a la presidencia Carlos Mesa, ratificó este martes que la única forma de que Evo Morales salga es por la vía electoral con un nuevo tribunal electoral en todo el país.



"Nuestra posición es inalterable y la ratificamos. Estamos convencidos que hay que promover una acción clara militante y movilizada para que no haya dudas de nuestros objetivos", afirmó.



Aclaró que el objetivo es que el Evo Morales Aima salga del gobierno "a través del voto popular con una buena elección en el contexto de un nuevo tribunal electoral", por lo que el actual debe renunciar inmediatamente, añadió.



Dijo que su posicion está encaminada a llevar adelante una salida pacífica y democrática basada en la ilegal candidatura de Evo Morales.



Pidió también que el pueblo no puede desmovilizarse "porque se puede dar la sensación de que estamos cediendo".



Aclaró también que el planteamiento de nuevas elecciones implica todo lo que conlleva ese proceso electoral en las condiciones adecuadas "y nosotros nos adecuaremos a ellas".



Respecto al cerco que sufrió José Luis Camacho en el aeropuerto de El Alto, Mesa dijo que tiene derecho a volver y tiene derecho a estar donde quiera, por lo que exigió al gobierno que garantice el libre tránsito de todos los ciudadanos.



También le pidió al gobierno que no mienta cuando dice que que el acoso a Camacho es una reacción de la gente. "Es el gobierno que ha llevado gente. Es una vergüenza el racismo y discrimianación que promueven", afirmó.



Respecto a la auditoría de la OEA al proceso electoral, reiteró que no la aceptan porque fue acordada entre el gobierno y el MAS. "No se ha consulado ni al candidato opositor ni al pueblo boliviano", puntualizó.