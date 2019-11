Camacho: Mañana a la 14:30 vuelvo a La Paz en un vuelo de BoA







05/11/2019 - 12:36:09

Santa Cruz.- El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aseguró a su llegada a Santa Cruz que mañana miércoles, a las 14:30 en un vuelo de BoA volverá a La Paz.



"Mañana vuelvo a La Paz y lo haré todos los días hasta que entre a Palacio de Gobierno a entregar la carta de renuncia del presidente", dijo en conferencia de prensa en el aeropuerto El Trompillo.



Explicó que su retorno a Santa Cruz no fue por voluntad propia, sino obligado y con engaños de las autoridades que le dijeron que lo sacarían por otra parte, ya que el aeropuerto había sido rebasado.



"Prácticamente fue un secuestro de militares y policías que nos llevaron a un avión y cuando estábamos arriba nos dijeron que el destino era Santa Cruz", afirmó.



Sobre su retorno a La Paz, dijo que tiene un mandato del cabildo de entregar la carta personalmente, por lo que no aceptó entregarla en el aeropueto para que se la hagan llegar a Evo Morales.



Dijo que ese temor del gobierno de que entregue la carta tiene que verlo el mundo. "Que 10 mil hombres habían para impedir el ingreso de un solo hombre a La Paz", enfatizó



Añadió que no le tienen miedo a una carta, "ellos saben que si yo entro a Palacio con lo que ellos saben lo que yo voy a decir ellos van a salir", añadió.



Mañana viajo en BoA a las 2,30 de la tade y ojalá que no bloqueen ese vuelo. Si me vuelven a traer, voy ir todos los días, puntualizó.