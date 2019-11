Trump tras la masacre de una familia de mormones: Es el momento de hacer la guerra a los cárteles







05/11/2019 - 11:43:12

RT.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ofreció apoyo con armamento a México para librar juntos una "guerra" contra los cárteles de la droga, a raíz de la emboscada y asesinato de una familia mormona entre los estados fronterizos de Sonora y Chihuahua, en el norte de México.



El mensaje de Trump se produjo debido a que los nueve integrantes de la familia asesinados contaban con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense.



"Una familia y amigos maravillosos de Utah quedaron atrapados entre dos viciosos carteles de la droga, que se disparaban el uno al otro, con el resultado de que fueron asesinados muchos grandes estadounidenses, incluidos niños pequeños, y algunos desaparecidos. Si México necesita o solicita ayuda para limpiar estos monstruos, EE.UU. está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva", señaló Trump a través de un tuit.



En este sentido, el mandatario estadounidense indicó que, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho su parte para contener la violencia de los cárteles de la droga, el país latinoamericano ha quedado rebasado en su capacidad frente a los criminales.



"El gran nuevo presidente de México ha hecho cosas para enfrentar un gran problema, pero los carteles se han vuelto tan grandes y poderosos que a veces necesitas un ejército para derrotar a un ejército", señaló Trump.



También reiteró su ofrecimiento de que EE.UU. y México libren conjuntamente una "guerra" para acabar con el narcotráfico.



"Este es el momento para que México, con la ayuda de EE.UU., libere la guerra contra los carteles de la droga y los borre de la faz de la Tierra. ¡Simplemente esperamos una llamada de su gran nuevo presidente!", añadió Trump.



López Obrador responde al ofrecimiento



Por su parte, López Obrador aseguró que al término de la conferencia de prensa matutina de este martes 5 de noviembre se comunicaría vía telefónica con Trump para informarle sobre la determinación del Gobierno mexicano.



"Es un asunto que nos corresponde a nosotros atender, al Gobierno de México, de manera independiente y haciendo valer nuestra soberanía. Le agradecemos mucho, mucho, al presidente Trump que quiera cooperar y quiera ayudar, pero en estos casos nosotros tenemos que actuar con independencia", dijo.



Sin embargo, el presidente mexicano no cerró la puerta a la cooperación con el Gobierno de EE.UU. en caso de que existan acuerdos firmados que no pongan en riesgo la soberanía de México. En ese caso, dijo López Obrador, "solicitaríamos ese apoyo que agradecemos", aunque consideró que no será necesario.



Cuando se le cuestionó a López Obrador sobre el ofrecimiento de Trump para "librar una guerra" contra los cárteles, el Ejecutivo mexicano dijo que no coincide en ese planteamiento, pues considera que toda guerra es "irracional" y su administración apuesta por la paz.



"Nosotros en eso no coincidimos", dijo el mandatario mexicano. "No va de acuerdo con nuestras convicciones. Lo peor que puede haber es la guerra", añadió.



Al ser cuestionado sobre la posible participación del FBI (Buró Federal de Investigaciones de EE.UU.) en la investigación del caso, López Obrador señaló que esa parte le corresponde al Gobierno mexicano, del mismo modo en que a EE.UU. le tocó investigar la masacre cometida contra mexicanos en El Paso, Texas, ocurrida en agosto pasado. En este sentido, el presidente mexicano indicó que no permitirá la entrada de agentes extranjeros armados en México, aunque no descartó otro tipo de colaboración con EE.UU.



Por su parte, el canciller de México, Marcelo Ebrard, informó que desde el lunes 4 de noviembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores se puso en contacto con la Embajada de EE.UU. en México para atender el caso de la familia asesinada.