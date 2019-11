Responsabilizan al jefe del Aeropuerto de El Alto de poner en riesgo la vida de Camacho







05/11/2019 - 10:57:43

Página Siete.- El abogado Jerjes Justiniano, parte de la comitiva que llegó anoche al aeropuerto de El Alto, responsabilizó el martes al jefe de la terminal aeroportuaria, Ivar Aguilar, de poner en riesgo la vida del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y sus acompañantes, al comunicar mediante redes sociales sobre su llegada a La Paz.



Jerjes indicó que Aguilar mostró su molestia por la llegada de Camacho, luego retuvo a la comitiva de manera innecesaria para la aglomeración de gente afín al MAS en el aeropuerto, y por último, cuando los cívicos informaron mediante redes sociales que salieron del aeropuerto, con el fin de dispersar a la gente, Aguilar se encargó de desmentir la versión, tomar una foto de Camacho y publicarla en redes sociales.



“Tras que llegamos al aeropuerto, el jefe del aeropuerto (Ivar Aguilar) le dice a Luis Fernando Camacho: ‘¿por qué usted me complica mis actividades?; y él le responde: ¿Por qué su partido me complica, yo no puedo venir a La Paz?”.



Jerjes remarca que “de entrada hubo un ánimo beligerante por parte del encargado del aeropuerto” de El Alto.



El jurista indicó que al llegar al aeropuerto de El Alto, la comitiva pudo salir del lugar por vías alternas, a los 10 minutos de haber arribado, “sin embargo, nos tuvieron como 45 minutos afuera, en la plataforma, con un frío impresionante, para decirnos que ya había mucha gente” afuera.



Señaló que ante esa situación, la comitiva publicó en redes sociales que ya había podido bajar hasta La Paz, para generar que las personas que cercaban las salidas del aeropuerto se fueran, pero “resulta que al minuto esta persona (Ivar Aguilar) nos toma la fotografía y la publica en las redes sociales diciendo que todavía estamos acá (en El Alto), poniendo en riesgo nuestra integridad”.



Camacho y su comitiva arribó anoche al aeropuerto de El Alto para este martes entregar al presidente Evo Morales su carta de renuncia que debía firmar, de acuerdo a la resolución del cabildo de Santa Cruz.



Justiniano lamentó que Sabsa (Servicio de Aeropuertos de Bolivia) haya tenido una “actitud premeditada” de poner en evidencia la llegada de Camacho a La Paz, desde que abordó el vuelo en Santa Cruz.



“Después de recibir la aprobación del cabildo en Santa Cruz para presentar una carta solicitando la renuncia del presidente Evo Morales, inmediatamente llegamos al aeropuerto las cámaras de Sabsa lo captaron, inmediatamente, en menos de 10 minutos, ya estaba en las redes sociales en los distintos grupos afines al gobierno, diciendo que Luis Fernando Camacho estaba viniendo a La Paz”, señaló.