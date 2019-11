De darse por concluido el Clausura, estos serían los clubes clasificados a torneos internacionales







05/11/2019 - 07:55:53

El Deber.- Ante la posibilidad abierta de una suspensión definitiva del Clausura por los conflictos sociales, Bolivia estaría representada en la Copa Libertadores y en la Sudamericana por Bolívar, Wilstermann, The Strongest, Nacional Potosí, Blooming, San José, Oriente Petrolero y Always Ready.



Pero la repartición de premios no sería nada fácil para la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), ya que ‘Wilster’ pide ser declarado campeón del Clausura para ir directo a la fase de grupo de la Libertadores, mientras que otros sugieren que se tome en cuenta la tabla acumulada (sumatoria de los dos torneos) para asignar a los representantes bolivianos. El único que tiene seguro su lugar es Bolívar por ser ganador del Apertura (Bolivia 1 en la Libertadores).



En la convocatoria del Clausura 2019 no existe ningún artículo que se refiera a la extrema medida de suspender el torneo, por lo que la determinación deberá ser resuelta en Consejo Superior de la FBF. Se conoce que el miércoles podrían reunirse para analizar el futuro del certamen que está frenado por el paro cívico indefinido.



Posiciones



Algunos clubes afirman que será muy difícil continuar el torneo, que se paralizó en la fecha 16 a raíz de la crisis social. Aurora, Nacional Potosí, Wilstermann, Destroyers y Sport Boys piden la suspensión definitiva, mientras que los que quieren que continúe son Bolívar, Royal Pari, Blooming, Oriente Petrolero y San José. Los que están analizando su posición son The Strongest, Real Potosí, Always Ready y Guabirá.



Proponen que no exista descenso



Clubes como Aurora, Destroyers y Sport Boys proponen que no exista descenso este año y que el 2020 se juegue con 16 equipos. “Los que asciendan de la Simón Bolívar que se incorporen (al profesionalismo) a mitad de año (torneo Clausura)”, afirmó Carlos Lorgio Blanco, presidente de Destroyers.



DIEZ TE DEJA LAS DOS FORMAS DE REPARTIR LOS PREMIOS



Clubes premiados, si se declara campeón a Wilstermann



Clasificados a Copa Libertadores



Bolívar Fase de grupo (campeón del Apertura)



Wilstermann Fase de grupo (líder hasta el momento del Clausura)



The Strongest Primera fase



Nacional Potosí Primera fase



Clasificados a la Copa Sudamericana



Blooming



San José



Oriente



Always Ready



Clubes premiados, si se toma en cuenta la tabla acumulada



Clasificados a Copa Libertadores



Bolívar Fase de grupo (campeón del Apertura)



The Strongest Fase de grupo (segundo en la tabla acumulada)



Nacional Potosí Primera fase



Wilstermann Primera fase



Clasificados a la Copa Sudamericana



Blooming



San José



Oriente



Always Ready