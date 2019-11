No hay reunión, no hay nada de eso, dijo Blanco





05/11/2019 - 07:53:03

El Diario.- El vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Robert Blanco, indicó que no hay una reunión programada para esta semana .



Blanco desmintió la opción de juntarse, en esta semana, con los dirigentes de los 14 clubes profesionales para tomar una decisión sobre el Clausura.



"No hay fechas, no hay nada de reuniones, nada de eso, hubo la idea de reunirnos en un aeropuerto pero se verá recién", aclaró Blanco.



A pesar de la información que virtió el vicepresidente de la FBF, hay otros integrantes del Comité Ejecutivo que quieren reunirse para tomar una decisión.



"Vamos a la tercera semana sin fútbol, debido a los problemas sociales que atraviesa el país", dijo Jaime Cornejo.