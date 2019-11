Para los atigrados no es problema jugar hasta enero





05/11/2019 - 07:49:39

Página Siete.- Los jugadores del primer plantel de The Strongest coincidieron en que lo mejor para ellos, como futbolistas, es que termine el torneo y no lo suspendan, una de las propuestas que manejan los dirigentes de la División Profesional luego de confirmarse que la fecha 21 fue postergada por conflictos sociales. Incluso los atigrados aseguraron que no habría problema si el campeonato se extiende hasta enero.



“En lo personal jugaría hasta enero, me gusta jugar, competir, ya pasé varias fiestas en concentraciones con la Selección, por lo que jugar para mí no sería ningún inconveniente, pero esa decisión la toman los dirigentes”, dijo el volante Ramiro Vaca.



Mientras que José Sagredo coincidió con su compañero de equipo. “Si es la única solución no tendríamos ningún inconveniente en afrontar los partidos que tenemos para cumplir el reglamento y las fechas que faltan por jugar”.



El volante Jhasmani Campos se refirió a las posibles soluciones y dijo que tanto alargar el torneo como suspenderlo debería ser primero consensuado por todos los que son parte del espectáculo, no sólo por la dirigencia.



“Es algo que nosotros los jugadores tenemos que verlo, los capitanes tienen que hablar lo que pensamos, ojalá que se tomen las mejores decisiones para el bien de esto. Todo es hablando, conversando, nosotros no podemos tomar una decisión, todos los actores de fútbol debemos sentarnos, hablar y ver qué es lo mejor para todo el mundo”, dijo el volante cruceño.



Sobre la posibilidad de resignar dos meses de sueldo en caso de que se dé por concluido el campeonato, las opiniones atigradas son diversas,



“No quedaría otra, nosotros trabajamos en esto. Por ahí nos perjudica, pero no estaremos trabajando. Lo más importante que es que se reanude el torneo, pero, si no se puede, veremos las consecuencias”, dijo Vaca.



En tanto, Campos indicó que “el tema de suspender el certamen no es tan fácil, nosotros tenemos un contrato por un año y, si se suspende, nosotros tenemos que seguir entrenando. La idea es sentarse a negociar”.