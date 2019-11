Actividades de las industrias son irregulares en la capital cruceña







05/11/2019 - 07:41:20

El Deber.- En los 14 días de paro cívico que lleva adelante Santa Cruz, la actividad industrial en la capital cruceña es irregular, mientras el Gobierno asegura que esta medida genera una pérdida diaria de $us 3,5 millones.



En un recorrido que se hizo por la zona donde más de 300 empresas están radicadas, se pudo observar que la mayoría permanece cerrada y que solo algunas están funcionando hasta el mediodía.



Las firmas dedicadas a la producción de alimentos son las que mantienen abiertas sus puertas, mientras sus camiones se encargan de distribuir sus productos (pollos, embutidos, hamburguesas y algunos cortes de carne de res y cerdo), por los distintos barrios de la ciudad.



Sin embargo, las factorías que ofrecen productos para las oficinas, artículos para la construcción, muebles, pinturas, colchones, repostería y harinas o las que se dedican a la distribución mayorista de productos para limpieza, el aseo personal, optaron por cerrar sus puertas.



“Hasta el viernes no se estaba trabajando, pero hoy (por ayer) se optó porque los trabajadores cumplan sus labores hasta el mediodía”, explicaron desde una compañía dedicada a la elaboración de productos lácteos y sus derivados.



Las embotelladoras de gaseosas y agua son otras de las firmas que trabajan de forma irregular, ofreciendo sus productos a las personas que tienen tiendas en los barrios.



El parque industrial cruceño



El domingo, el presidente Juan Evo Morales, dijo que por día de paro cívico en Santa Cruz se pierden $us 3,5 millones. “Quiero que sepan hermanos y todo el pueblo boliviano solo en Santa Cruz, por día de paro se pierden $us 3,5 millones, es harta plata”, manifestó Morales durante una entrevista en la radio San Gabriel de El Alto.



El mandatario señaló que las protestas cívicas no solo representan un “sabotaje político” sino también económico, a tiempo de lamentar nuevamente que bajo el pretexto de que existe un presunto fraude electoral se cometan acciones de violencia contra los movimientos sociales.



Sobre la cifra expuesta por Morales, Carlos Hugo Barbery, analista económico, sostuvo que se debe tener cuidado en brindar un monto debido a que no se cuenta con una información clara y precisa.



Barbery remarcó que en el departamento el comportamiento de las industrias no fue similar, pues algunas, por sus características propias, no pueden detener su proceso de producción, por lo que deben trabajar, si bien menos horas, para evitar mayores pérdidas.



“También se debe tomar en cuenta el comportamiento de la economía informal que por esta coyuntura tiene una mayor presencia en la actividad económica del departamento”, puntualizó Barbery.



Similar criterio tuvo Jhony Mercado, expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, que subrayó que antes se debe conocer en qué documentos y estudios se apoyó el Ejecutivo para llegar a esas conclusiones que hablan de pérdidas en el departamento.



Mercado hizo notar que ante las medidas de presión, las empresas van a registrar problemas para mantener su producción y en muchos casos los habituales canales de distribución y comercialización se van a ver perjudicados impactando en los ingresos de las firmas y mayoristas.