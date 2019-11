El agro cochabambino pierde Bs 10 MM/día y pide renegociar deudas







05/11/2019 - 07:40:04

Los Tiempos.- Tras 14 días de conflictos sociales, los afiliados a la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC) reportan una pérdida superior a los 10 millones de bolivianos, por lo que solicitan a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) la reprogramación de los créditos bancarios de al menos 2.000 productores.



El asesor de la CAC, Rolando Morales, indicó que el sector productivo del departamento está muy “golpeado” por los conflictos, debido que no pueden circular con normalidad para comercializar su producto. Además, los bloqueos impiden que los insumos para los animales lleguen al departamento.



“Queremos que ASFI nos reprograme los créditos con un decreto supremo, pero debe ser una reprogramación mucho más blanda y consensuada con los productores. También debe reprogramar la tasa de interés”, dijo Morales.



Explicó que la ASFI es el ente regulador de las entidades financieras, por lo que tiene la facultad de instruir a los bancos una reprogramación de plazos e interés para los productores.



La totalidad de los productores trabajan con préstamos bancarios debido a que compran insumos, semillas, fertilizantes y otros artículos que tienen costos elevados.



El representante de los avicultores en Cochabamba, Héctor Cordero, indicó que de sus 150 afiliados, 120 tienen deudas con el banco y el resto ha quebrado. Las deudas oscilan entre los 50 mil y 200 mil dólares.



Sin embargo, aseguró que la reprogramación de deudas que plantee la ASFI pone en una lista negra a los beneficiarios y no favorece a los que han tenido retrasos en los pagos mensuales.



Detalló que el sector productivo está en una situación “dura” para pagar deudas y que la recuperación de los capitales demorará semanas. “Queremos acceder a reprogramación sin que se nos meta a la lista negra, pero deben mover decretos. El sector muchas veces no ha podido cumplir con el pago en la fecha acordada, pese a los retrasos hemos ido pagando”, dijo el representante.



ASFI



La ASFI recordó el pasado viernes que las entidades de intermediación financiera pueden reprogramar las operaciones crediticias cuando la capacidad de pago de los prestatarios se vea afectada por situaciones adversas, realizando una nueva evaluación de la situación de cada prestatario.



La Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa de Santa Cruz también solicitó considerar la ampliación de plazos de vencimiento en los procesos administrativos y judiciales, hasta la normalización de la situación del país.



BANANO NO PUEDE SALIR DE SANTA CRUZ



La Organización Comunitaria de Productores Banano del Trópico (Oconbantrop), la Unión de Bananeros (Uniban), y la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC) informaron que hay 25 camiones con banano que no pueden salir del municipio de Buena Vista en Santa Cruz.



El banano no puede llegar desde hace 12 días a su destino, que es Argentina, por lo que los camiones con carga realizaron un bloqueo para exigir que los dejen salir.