Analistas plantean ajustar el modelo para dinamizar economía

05/11/2019 - 07:36:15

El Diario.- El bajo crecimiento registrado en el primer semestre de la presente gestión, que llegó a 3,13%, y un acumulado de 3,38% de julio de 2018 a junio de 2019, muestran una desaceleración de la economía, y se estima que la cifra no pase el 4% hasta finales de gestión, y por ello sugieren ajustes al modelo económico, independientemente de quién se quede o asuma el Gobierno, opinó el economista José Gabriel Espinoza.



Varios economistas, entre ellos, el docente de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), Ernesto Bernal, en su momento sugirió un ajuste al modelo, debido a los bajos precios de las materias primas, base de la propuesta gubernamental, y reducción del gasto público, o apuntar a una inversión inteligente.



CRECIMIENTO REGIÓN



Sin embargo, Espinoza aclaró que toda la región dejó de crecer, y que probablemente no haya comparación de quién crece más o menos, ya que las economías son cualitativamente diferentes.



A pesar de ello, sí se supone que los conflictos sociales se solucionen a la brevedad, la recuperación será difícil, pero si se sostiene una o dos semanas más, la tarea se volvería cuesta arriba, debido a un periodo malo para la economía.



Espinoza señaló que los primeros meses se registró bajos volúmenes de exportación de gas a Argentina y Brasil; así como de soya y minerales, y si a esto se suma el incendio de la Chiquitania, que generó gastó público, que frenó la inversión agrícola y el crecimiento del turismo.



Sostuvo que en las tres semanas de conflictos sociales, el aparato productivo del país, el 80% opera a media máquina, cuya situación es preocupante para el sector empresarial, y el contexto internacional no ayuda, debido a la crisis que registran varias naciones.



Informó que la situación para el país no mejorará, más todo lo contrario se complicará, debido a que la principal empresa minera, San Cristóbal, registra volúmenes bajos de producción y la menor demanda de gas provoca declinación de los pozos gasíferos.



Ante ese panorama, Espinoza sostiene que una vez terminado la crisis social y política, los que estén al frente del Gobierno deberán ajustar el modelo económico, aunque autoridades en reiteradas oportunidades rechazaron la sugerencia.



INVERSIÓN



Con respecto a la inversión privada nacional e internacional, Espinoza, en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), muestra que los datos son desalentadores en esta materia.



Señaló que en el primer semestre se contrajo la inversión privada nacional e internacional, y sólo creció la pública por año electoral, y es por ello que el Gobierno recurre a asociaciones público-privadas para atraer capital, como en lo estaba haciendo con la explotación del litio o en Puerto Busch.



El decreto que abroga la alianza con una empresa alemana para la explotación del litio, es una pésima señala para la inversión extranjera, debido a que no se cumplen las reglas de juego.



Espinoza dijo que el inversionista ve elementos como seguridad jurídica y capacidad del Gobierno para hacer cumplir las normas, pero la decisión de las autoridades el fin de semana con respecto al litio, dejó más parado al país.



MODELO



El modelo económico, basado en inversión pública y consumo familiar, apuntalada con endeudamiento, se agotó, y lo sabe el gobierno, y por el momento electoral las autoridades nacionales no dieron señales de cambio, reflexionó el entrevistado.



Asimismo, el economista no está de acuerdo en modificar el tipo de cambio fijo, ya que implicará un golpe al aparato productivo, debido a que la industria nacional importa sus insumos, y un leve ajuste se reflejará en el aumento de los costos de producción, y encarece los productos bolivianos.



Es por ello que sugiere para avanzar en la solución del déficit fiscal, se tiene que atraer inversión extranjera, y reducir y mejorar el gasto público.



BAJO CRECIMIENTO



Hace una semana atrás, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, calificó la suspensión del pago del doble aguinaldo como un alivio para el sector empresarial, pero a la vez representa preocupación en el sector económico.



Como se recordará, el crecimiento por encima del 4,5% automáticamente beneficiaba a los trabajadores formales con un doble aguinaldo, pero los datos el INE señalaron que el porcentaje interanual sólo alcanzó 3,38%.



La preocupación viene porque la tasa de crecimiento es extremadamente baja, comparativamente a la expectativa que tenía el Gobierno, de finalizar el año con 4,5%.



Es por ello que Rodríguez sostiene que para que la economía boliviana crezca más, se deberá resolver el déficit en la balanza comercial, que implica políticas enfocadas en el sector exterior, como la promoción selectiva de exportaciones o la sustitución competitiva de importaciones.