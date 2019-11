Ministro Romero descarta recurrir al estado de sitio







05/11/2019 - 07:25:26

El Deber.- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, ratificó ayer que el Gobierno no decretará un “estado de sitio” ante las protestas cívicas que se realizan hace 13 días, en rechazo a las denuncias de un presunto fraude electoral y demanda de nuevas elecciones.



“El presidente Evo Morales ha asegurado que no habrá un estado de sitio, ni vamos a movilizar a las Fuerzas Armadas”, insistió Romero.



No obstante, afirmó que existen grupos de la “ultraderecha” que pretenden movilizar a la institución castrense, situación que ratifica la estrategia golpista de la oposición que busca instaurar la violencia para provocar muertes.



El sábado, el presidente del Comité pro Santa Cruz anunció el envío de una carta al Alto Mando Militar para que se mantenga al lado del pueblo durante estas jornadas de protestas. Ese día, el líder cívico cruceño exigió la renuncia del presidente Evo Morales.



Dos días antes, el 31 de octubre, el presidente Evo Morales descartó que se dicte un “estado de sitio” en el país ante las movilizaciones que persisten por las denuncias de ‘fraude’ en los comicios generales.



“Yo tengo tantos pedidos de estado de sitio, que salgan las Fuerzas Armadas, quiero que sepan, no va a haber estado de sitio, no van a salir las Fuerzas Armadas a las calles. La Policía con mucho esfuerzo está resistiendo estas arremetidas, estas provocaciones que vienen de los opositores”, dijo el mandatario.