Más de 50 buses con ponchos rojos llega hasta el aeropuerto de El Alto para impedir que Camacho llegue a la ciudad







05/11/2019 - 07:18:08

La Paz.- Una caravana de al menos 50 buses llegó esta mañana hasta el aeropuerto de El Alto, repletos de ponchos rojos, con la intención de evitar que el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pueda salir de esa terminal aérea.



Según las denuncias de la gente de El Alto en redes sociales, los buses llegaron hasta el ingreso principal del aeropuerto y los ponchos rojos comienzan a ingresar a la terminal.



En un episodio lleno de confusiones, declaraciones distractivas y versiones, el líder cívico cruceño, Luis Fernando Camacho, llegó al aeropuerto de El Alto, aproximadamente a las 22:00 de este lunes, aunque se mantiene en la terminal aérea donde grupos afines al MAS impiden que salga, según informó él mismo.



La primera declaración distractiva fue en el Cabildo de la noche del lunes en Santa Cruz, donde Camacho dijo que viajaría la tarde del martes a La Paz para entregar en persona la carta donde se pide la renuncia del presidente Evo Morales. Dijo que marcharía desde El Alto hasta la plaza Murillo.



Después del Cabildo surgieron versiones de que el cívico viajaría en un vuelo de las 22:00. Seguidores del MAS se convocaron para rechazar la presencia del cruceño en El Alto, con requisas hasta en las cajuelas de los vehículos que salían de la terminal aérea.



Mientras se desarrollaba la protesta, ya era un rumor que Camacho había llegado.



El mismo Camacho dio una entrevista a Red Uno, en la cual sostuvo que había logrado evadir el bloqueo del MAS gracias al apoyo de la Policía y la ayuda de militares, que le brindaron paso por sus hangares.



Aseguró que ya estaba en camino a su casa, lo cual después se supo que no era evidente.



“Tuvimos gracias a Dios el apoyo de la Policía, tuvimos la posibilidad de salir por una puerta que teníamos por el hangar de los militares”, dijo el cívico en Red Uno. “Gracias a Dios los militares nos ayudaron para salir por los hangares y no tuvimos mayores problemas”, agregó.



Camacho ratificó en redes sociales que ya estaba en camino a su casa en La Paz, Sin embargo, militantes del MAS tenían información de que Camacho seguía en el aeropuerto por lo cual mantuvieron la vigilia.



Casi a la 1:30 de la madrugada, Camacho confesó a través de su página de Facebook que en efecto seguía en el aeropuerto. Denunció que el jefe del Aeropuerto, a quien identificó como Ibert Aguilar, era el encargado de delatar por dónde iba a salir en la terminal aérea y lo responsabilizó por si le pasaba algo.



En su cuenta personal agregó que habia dicho que estaba en la ciudad para que su familia esté tranquila. También divulgó videos del momento en que confrontó al funcionario.



El Recto de la UMSA, Waldo Albarracín, denunció en redes sociales que "hordas de funcionarios masistas cercan el Aeropuerto de El Alto para evitar que el Cívico Fernando Camacho ingrese a la ciudad de La Paz. Con ello se está violando flagrantemente la libertad de tránsito por todo el territorio nacional que tiene todo ciudadano". Exigió a la policía que resguarde la integridad física de Camacho.



Camacho también lanzó acusaciones al ministro Romero.



Casi a las 3.00, el líder cívico llamó a sus seguidores a que no hagan nada contra el funcionario Ibert Aguilar, tras recibir información de que un grupo estaba yendo a su casa.



Más tarde hubo otros pronunciamientos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, mediante Twitter, pidió que se garantice la libertad de movimiento de Camacho, mientras que el Ministerio de Gobierno informó que ha desplegado policías para resguardar al cívico cruceño.



Camacho, por su parte, reveló que lo habían llamado para que regrese a Santa Cruz, lo cual rechazó al momento de ratificar que pretende hacer firmar la renuncia del presidente. (Con información de Erbol)