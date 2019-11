Camacho se encuentra retenido en El Alto rodeado de una turba que lo amenaza de muerte







05/11/2019 - 07:06:44

Página Siete.- El líder cívico cruceño arribó a la ciudad de El Alto al promediar la 22 horas, procedente de Santa Cruz y no pudo salir del aeropuerto porque la terminal se vio rodeada de adherentes al MAS que lo esperaban gritando que lo iban a matar.



Inicialmente Camacho iba a salir por una puerta trasera escoltado por militares, sin embargo un funcionario del aeropuerto, de nombre Ivar Aguilar, alertó a quienes lo esperaban para que rodeen todas las puertas de salida de la terminal de El Alto, de modo que éste no tuviera escapatoria.



Los pasajeros de vuelos, principalmente del exterior, que llegan en las primeras horas de la madrugada a La Paz, reportan que tuvieron que salir entre piedras y fuegos del aeropuerto pues todos los alrededores estaban bloqueados por la turba que esperaba a Camacho.



En el retén de ingreso a la terminal de El Alto, denuncian que eran revisados los autos para impedir que alguno de ellos esconda al líder cruceño en los vehículos.



Camacho denunció inicialmente y con imágenes al funcionario Aguilar, y luego sostuvo que “el ministro Romero instruyó que cierren todo El Alto (…)para dejar la vía expedita a los masistas para que no podamos salir”.



Hasta las 2:15 am, Camacho y sus acompañantes permanecían rodeados en la terminal aérea de La Paz sin que la Policía ni ninguna fuerza del orden lo pueda colaborar.