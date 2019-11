Destituyen a fiscal que denunció injerencia en caso de mineros







05/11/2019 - 06:56:50

Los Tiempos.- El Ministerio Público alejó del cargo de fiscal a Ricardo Arellano, quien denunció el pasado viernes a través de su cuenta de Facebook la injerencia de tres funcionarios de la Fiscalía General del Estado en la liberación irrestricta de 15 mineros detenidos con 145 cachorros de dinamita.



Arellano en su publicación relató que el 30 de octubre mientras cooperaba en la investigación del caso a la fiscal Teresa Ferrufino le llamó la atención que “personal del Ministerio de Gobierno”, que se encontraba en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), intentará remitir a las 15 personas como “simples arrestados” cuando fueron encontrados en “flagrancia” en posesión de material explosivo en Santiváñez.



“Se pretendía beneficiar a esos sujetos liberándolos luego de un arresto de ocho horas, cuando lo que correspondía era cautelarlos ante un juez”, escribió.



Además, afirma que observó que el fiscal superior enviado de Sucre, Gonzalo Aparicio, fiscalizaba y monitoreaba el trabajo de Ferrufino para presionarla para flexibilizar la situación de los sujetos.



Arellano más adelante señala que reclamó a Aparicio por su actitud. “Lo encaré indicándole que no podía generar tamaña impunidad en razón de la eventual filiación política de los sindicados. Asimismo, se hallaban en la Felcc enviados o comisionados por el fiscal departamental (Juan de la Cruz Vargas), los fiscales Raúl Lazcano y Richard Villca”, agregó.



Asimismo, lamentó el cambio de la fiscal Cinthia Prado, que indagaba las circunstancias de la quema de 50 hectáreas de la serranía de San Pedro que causó zozobra en vecinos del barrio Irlandés, el martes, en medio de un enfrentamiento entre bloqueadores y desbloqueadores por el presunto fraude en las elecciones generales.



Según vecinos, hubo presiones para dejar en libertad a 21 personas detenidas, que presuntamente provocaron el incendio con explosivos caseros el martes.



Este medio intentó contactar insistentemente al exfiscal Arellano y al fiscal departamental, pero sin éxito.



Fuentes cercanas a Arellano manifestaron que recibió su memorándum de agradecimiento el 1 de noviembre.



En el muro de su red social se puede apreciar publicaciones que cuestionan al Gobierno nacional y a sectores afines al MAS. Se desconoce si antes de su destitución fue sometido a algún proceso.



El exfiscal investigó varios casos de relevancia como el del alcalde de Cochabamba José María Leyes por el caso Mochilas, de las exautoridades de Quillacollo por el caso audios de corrupción y el fallido plan maestro de agua potable. Los testigos de la penúltima causa manifestaron su preocupación por el alejamiento.



“Se pretendía beneficiar a esos sujetos (mineros) liberándolos luego de un arresto de ocho horas”, denunció.



PROCESARÁN A FISCAL POR LIBERACIÓN DE 16 MINEROS QUE PORTABAN DINAMITA



El abogado Ludwing Ledezma adelantó que este martes formalizará la denuncia en el Ministerio Público contra el fiscal Raúl Lazcano por la liberación de 16 mineros sorprendidos en posesión de dinamita.



“La querella va contra él porque habiendo una resolución fundamentada y suficientes elementos de convicción, agarra y manda un documento contradictorio como si no hubiera indicios contra estas personas”, dijo.



Ledezma añadió que los delitos por los que se procesará a Lazcano serán resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes como el Decreto 2888, que prohíbe portar explosivos en manifestaciones.



En las últimas semanas decenas de ciudadanos y algunas autoridades cuestionaron la falta de control en el uso de dinamita.



El 28 de octubre en Quillacollo varios ciudadanos alertaron a la población del empleo de dinamita por parte de un grupo de mineros afines al MAS.



Al día siguiente se reportó que se utilizó estos artefactos para intentar desbloquear el puente de Huayculi a la altura del km 11 de la av. Blanco Galindo. Incluso se conoce que un joven perdió tres dedos por una dinamita.



Otras fuentes cercanas al MAS , además, vincularon a Lazcano con personas cercanas al MAS como el que fuera diputado y viceministro, David Lazcano. El fiscal departamental aún no se ha pronunciado al respecto.