Salvatierra: Camacho pretende dañar la economía del país para ocultar el fracaso de su estrategia golpista







04/11/2019 - 22:48:16

La Paz, (ABI).- La presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, advirtió el lunes por la noche que el dirigente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Camacho, pretende dañar la economía del país con la toma de instituciones y cierre de fronteras para ocultar el fracaso de su estrategia golpista contra el gobierno del presidente Evo Morales.



"Para ocultar el fracaso de su estrategia golpista, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Camacho, lanzó hoy nuevas amenazas. Como su pedido de renuncia al presidente Evo Morales quedó en ridículo, esta vez lanzó una serie de amenazas para dañar al país y dañar la economía, como la toma de instituciones y el cierre de las fronteras", dijo en conferencia de prensa.



Camacho con el pretexto de defensa de la democracia frente a sus seguidores en un cabildo realizado en la ciudad de Santa Cruz, el pasado sábado, garantizó que conseguiría la renuncia de Morales a la presidencia, sin embargo, hoy anunció la radicalización de sus medidas de presión al no lograr la dimisión de Morales.



En ese marco, Salvatierra consideró que el cívico optó por una línea radical y le vendió a Santa Cruz la idea de que sería fácil sacar por la fuerza al jefe de Estado, consigna que proclama para mantener a los jóvenes movilizados tiene que recurrir a medidas más extremas.



Camacho, incurrió en al menos seis contradicciones en menos de dos semanas: pasó de proponer la posesión del candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, como presidente, pedir una segunda vuelta, nuevas elecciones y la renuncia de Morales, a admitir la inconstitucionalidad de sus demandas.



Salvatierra alertó que de todas maneras no se puede dejar de lado la "aventura golpista" que impulsa Camacho pese a que su intención de sacar del Gobierno al mandatario democráticamente elegido fue rechazada por diversos actores políticos de la propia oposición y la Iglesia Católica.



"Tanto la Iglesia Católica, como diversos analistas han hecho constar que Bolivia necesita salir de esta crisis mediante un diálogo, optando por salidas institucionales, lejos del golpismo que propone el señor Camacho", añadió.



De igual manera expuso que frente a la denuncia hecha durante esta jornada por el Canciller Diego Pary ante la Comisión Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, la comunidad internacional expresó su rechazo a acciones violentas que vayan a atentar contra el orden constitucional en Bolivia.



"Como se ve, la comunidad internacional no respalda de ninguna manera las marchas violentas de la oposición y la escalada golpista propuesta por el señor Camacho y por un conjunto de comités cívicos", complementó.



La presidenta de la Cámara de Senadores lamentó que el presidente del Comité Cívico insista en optar por la vía radical de la violencia.



Camacho mantiene paralizada la ciudad de Santa Cruz durante 13 días, sin tomar en cuenta que sectores humildes como los gremialistas, trabajadores del volante, sector agropecuario, entre otros, requieren trabajar para llevar sustento a sus familias.