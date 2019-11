Ampliado de la Cámara del Transporte del Oriente determina radicalizar sus medidas de protesta hasta que renuncie Evo Morales







04/11/2019 - 22:02:51

Brújula Digital.- La decisión de “no alzar ni un gramo de carga y radicalizar sus protestas para exigir la renuncia del presidente Evo Morales, de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la realización de nuevas elecciones en el país , fue comunicada hoy por la Cámara del Transporte del Oriente a la conclusión de su ampliado realizado hoy.



La determinación fue difundida mediante un comunicado publicado hoy por la organización de transporte del Oriente y señala “que a partir de la fecha el sector no alzará un gramo de carga, tampoco ninguna persona en la ciudad de Santa Cruz, hasta que las autoridades del TSE renuncien a su cargo”, según reporte de El Deber.



“A partir de la fecha si el presidente no renuncia en el plazo establecido por la sociedad boliviana, a través de los comités cívicos nacionales, las instituciones del transporte radicalizaremos nuestras medidas de protestas en toda la ciudad de Santa Cruz y en todo el país”, señala el texto del Comunicado emitido por la Cámara del Transporte del Oriente, a tiempo se agregar que ese sector “acatará las decisiones” que se aprueben en el Cabildo que se realizará hoy a partir de las 19:00 en el Cristo.



Directivos de la Cámara del Transporte del Oriente, hicieron conocer esas decisiones a la dirigencia del Comité Cívico Pro Santa Cruz, en visita a la sede de la institución cívica, encuentro en el que además el sector ratificó su apoyo al paro indefinido.



Cabe recordar que el transporte (en todos sus sectores) de Potosí, se sumó a las movilizaciones determinadas por el Comité Cívico de ese departamento y el sector realiza el bloqueo en todas las “trancas” de salida de la ciudad, medida que según informó hoy El Potosí, no solo se mantiene sino que fue reforzada.