Empresa rusa Rosatom rechaza acusaciones de injerencia electoral en Bolivia







04/11/2019 - 21:59:39

El País.- La empresa estatal rusa Rosatom rechazó de forma categórica las acusaciones de haber interferido en la campaña electoral de Bolivia.



El pronunciamiento surge como respuesta a un reportaje del sitio de noticias The Project (Proekt), el cual señala que Rosatom contrató a un equipo de expertos electorales para ayudar a la campaña de Evo Morales en redes sociales.



“Este tipo de publicaciones tienen todas las características de una campaña de descrédito. Rosatom nunca había emprendido ningún tipo de acción que pudiese ser calificada como un intento de ‘influir’ en elecciones locales o política interior de ningún país”, dice un pronunciamiento oficial de la empresa rusa enviado a ERBOL.



Rosatom está presente en Bolivia para la construcción del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Nuclear en la ciudad de El Alto.



La publicación de The Project señala que el interés de la empresa rusa era mantener a Evo Morales en el Gobierno, para asegurar el proyecto en El Alto y otros posibles negocios.



La empresa rusa enfatizó que el Centro de Investigacion Nuclear tiene “el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos” y el desarrollo de tecnología en el ámbito no energético.



“Trabajamos en 44 países por todo el mundo cumpliendo todas las leyes y normas éticas. En nuestras actividades, incluido el trabajo en el ámbito de aceptación pública, estamos comprometidos con el principio de transparencia total”, agrega el pronunciamiento.



Posición oficial de Rosatom

Rosatom rechaza categóricamente todas las acusaciones de haber interferido en la lucha electoral en Bolivia. Este tipo de publicaciones tienen todas las características de una campaña de descrédito. Rosatom nunca había emprendido ningún tipo de acción que pudiese ser calificada como un intento de “influir” en elecciones locales o política interior de ningún país. Rosatom está construyendo en Bolivia un Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Nuclear con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.



El Centro permitirá comenzar el trabajo para el desarrollo de tecnologías nucleares y su aplicación en el ámbito no energético, para la ciencia, medicina, geología, agricultura y otras áreas de la vida humana. Trabajamos en 44 países por todo el mundo cumpliendo todas las leyes y normas éticas. En nuestras actividades, incluido el trabajo en el ámbito de aceptación pública, estamos comprometidos con el principio de transparencia total.