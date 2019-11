Echan a funcionaria de Datacom por no asistir a la marcha en favor del MAS





04/11/2019 - 21:58:04

Radio Fides.- Patricia Montalvo, ex trabajadora de Datacom, denunció este lunes en el programa AM de radio Fides que fue despedida luego de negarse a asistir a una marcha en apoyo del partido gobernante Movimientos Al Socialismo (MAS), el 22 de octubre.



“Dos días después de las elecciones, el 22 de octubre, mi persona se negó a ir a la marcha en San Francisco en apoyo al Gobierno actual, todo esto por la forma en que se estaba desarrollando el conteo (de votos). Fui a una macha por la democracia en la plaza Bolivia el 21 y el 22 llego a mi trabajo y me dicen que tengo que ir a la otra marcha, a la contramarcha y personalmente no me sentía bien, totalmente indignada fui en contra de mi voluntad pero no pude aguantar y les dije a mis jefes que me volvía a mi trabajo porque no estaba para eso me volví a mi trabajo”, indicó.



Al día siguiente cuando llegó hasta su trabajo “no tenía la opción para marcar en mi trabajo, me estaba espera el personal de recursos humanos con mi carta de despido diciendo que no necesitaban contar con mi trabajo”.



La única razón que le dieron fue “que eran instrucciones de arriba”. Aseguró que el gerente de la empresa es Marcos Cabrera Coca, sobrino de Oscar Coca, ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.



Además, develó que cada mes los trabajadores de Datacom deben realizar aportes voluntarios para la campaña, las instrucciones las dan a los líderes de equipos del call center y estos deben informar al resto de los trabajadores.



“Como el call center La Paz recogíamos unos 7 mil bolivianos cada mes”, aseguró.



“Aportes para la campaña, (la instrucción era) tienen que decirles que es un aporte voluntario y que es el apoyo al proceso de cambio, se recoge el dinero y luego otro los depositaba al banco” acotó.