La Alcaldía atiende 12 casos de emergencia por el granizo y cae el tinglado de un colegio







04/11/2019 - 21:38:53

Radio Fides.- Debido a la intensa granizada caída en La Paz, la tarde de este lunes, colapsaron siete tinglados en predios privados de la ciudad, uno de ellos, el de la Unidad Educativa Cristiana Vida Nueva, a donde se trasladaron los equipos de emergencia de la Alcaldía. 29 estudiantes estaban cobijados bajo el tinglado y tuvieron que ser evacuados por personal de Bomberos, según una nota de prensa.



La atención de la emergencia fue inmediata, pese a que los predios y la infraestructura no pertenecen al Gobierno Municipal, porque es una unidad educativa de convenio, según explicó el Director Municipal de Educación, Carlos Sotomayor.



“Eso ¿qué significa?, que nosotros como Gobierno Municipal aportamos con el tema del mobiliario, con el tema del desayuno escolar y la mochila, pero cuando hay que hacer algún arreglo, algún mantenimiento de la infraestructura, ya no intervenimos porque esto pertenece a la Iglesia Cristiana”, explicó.



El secretario Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Vladimir Toro, explicó que para evitar que haya un nuevo colapso se hizo el precintado del lugar para que mañana comience la demolición de todo el tinglado. Comentó que también resultó afectada la pared que era parte del sistema de columnas de la obra.



En total, la Alcaldía de La Paz atendió 12 emergencias por la fuerte granizada que cayó hoy por la tarde en las zonas de Miraflores, Villa Fátima y Villa Copacabana.



“El área de influencia de la granizada es Miraflores, Villa Fátima y Villa Copacabana, donde se atendieron 12 emergencias”, señaló Toro. Hubo daños a otras estructuras metálicas de otras unidades educativas y algunas viviendas particulares, mientras que motorizados se quedaron atascados ente el hielo.



Precisó que para atender todas las eventualidades se dispuso el trabajo de 80 obreros y retroexcavadoras en las vías porque la altura de la nieve es de hasta 15 centímetros, mientras que en los ríos no hubo taponamientos ni desbordes. Ante cualquier emergencia, la ciudadanía debe llamar a la línea gratuita, la Red Municipal 114; la atención es 24 horas.